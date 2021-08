Morgan scrive all’ex Angelica: “Chi ti minaccia non sono io”/ “Qualcuno si finge me”

Morgan torna a parlare delle accuse ricevute dall’ex compagna Angelica. Lo scorso 26 maggio si è svolta la prima udienza preliminare, al Tribunale di Monza, del processo che vede Morgan accusato di stalking e diffamazione ai danni della ex. Lei parla di diffamazione con tanto di minacce e insulti che lui, però, ha finora negato fortemente. In un ultimo post pubblicato oggi, 3 agosto, su Instagram, Morgan dice di aver capito cosa sta accadendo e parla di terzi che fingono di essere lui. “Ciao Angelica ascolta ho capito cosa sta succedendo: NON SONO IO A SCRIVERTI MINACCE E INSULTI, e nemmeno a farti mandare messaggi da terzi.” ha esordito il cantante nel post. Spiegando quindi che “C’è qualcuno che lo sta facendo da tempo fingendo che vengano da me. Io non ti ho mai né insultata né minacciata. – precisa – È anche per il tuo interesse scoprire chi ti sta facendo questo grave torto. Basta che tu dica da quali profili arrivano i messaggi, da quali persone, e se io li potessi vedere sarei certo che non si tratta di miei messaggi. Oppure vai dall’avvocato o alla polizia.”

Morgan invita l’ex a verificare i profili e gli indirizzi da cui sono arrivate minacce e insulti. Il lungo post di Marco Castoldi, dunque, continua, specificando che questo: “È l’unico modo per capire chi si nasconde dietro alla manipolazione tua e mia.” Ribadisce, dunque, di non aver mai usato parole offensive nei suoi confronti: “Io voglio che tu sappia che non ti ho mai né insultata né offesa, ma scritto con gentilezza e amore e l’ho fatto soltanto cinque volte in un anno e mezzo, sempre con affetto e rispetto, come adesso, perché questo sono io, Marco. Chiunque abbia cercato di farmi passare per quel che non sono ai tuoi occhi lo ha fatto contro di me ma anche contro di te.”, ha quindi concluso l’artista.

