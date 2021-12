Morgan “Selvaggia Lucarelli e Mariotto da licenziare rubano lo stipendio”/ Choc a Ballando con le Stelle

Morgan perde la testa a Ballando con le Stelle e sbotta contro la giuria!

Morgan eliminato sul più bello da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nella finale di Ballando con le Stelle 2021. Coi loro voti, i due giudici hanno fatto ricadere la propria preferenza su Arisa e Vito Coppola, di fatto mettendo alla porta il cantautore. Sulla valutazione di Selvaggia Lucarelli ha pesato, molto probabilmente, la polemica infinita con Morgan, che non la prende bene e, dopo essersi complimentato con Arisa per la qualificazione alla manche decisiva, si rivolge direttamente a Mariotto e alla giornalista. “Due giudici come voi sarebbero stati licenziati, rubate gli stupendi, non ci capite nulla siete anti-artistici!”, le parole durissime del finalista di Ballando con le Stelle 2021.

Selvaggia Lucarelli non ci sta e chiede a Milly Carlucci di intervenire e di spendere due parole per la giuria, che comprensibilmente finisce sotto attacco. “Io devo ringraziare il pubblico a casa, grazie a loro ho fatto delle opere d’arte che altrimenti non avrei potuto fare”, continua Morgan. E sulla qualificazione di Arisa aggiunge: “E’ stata brava, lei se ne intende, contrariamente a questi due soggetti. Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli”, insiste il cantautore, visibilmente irritato per l’eliminazione.

