Morgan, sfratto da casa/ Video Striscia la notizia: “Dormo in case in affitto, ma…”

Striscia la notizia torna a parlare di Morgan e dello sfratto dalla sua casa di Monza. Nelle ultime settimane si è dibattuto molto sullo sgombero dell’abitazione brianzola di Marco Castoldi, che non ha nascosto le sue preoccupazioni, e Valerio Staffelli è tornato a trovarlo. «Ho sfruttato l’estate che avevo la tournèe: tra la macchina e gli alberghi, un posto dove stendermi l’ho trovato. Adesso sto in case di affitti momentanei…», spiega l’ex leader dei Bluvertigo, commentando lo smantellamento della sua abitazione: «Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro? Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento – e significa che non posso lavorare – però sgomberano e pago io».

MORGAN E LO SFRATTO: “SMANTELLARE UNA CASA COSI’ E’ SBAGLIATO”

«Sono in mezzo ad una strada senza lavorare, ma io pago 8 mila euro per della roba alla rinfusa», rincara la dose Morgan, che sottolinea come sia stato un «giudice a stabilire che qua bisogna portare via». E l’artista, ex giudice di X Factor e di The Voice, non ha dubbi: «Smantellare una casa così è sbagliato, non perchè è la mia: può succedere a tutti. Qui c’è il mio studio: per fare uno studio di registrazione che corrisponde alle mie esigenze ci ho messo almeno dieci anni. Vedetela come un’officina: è giusto portare via un operaio dalla sua officina?». Clicca qui per vedere il video del servizio di Striscia la notizia.

