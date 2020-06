Morgan si droga ancora/ “Ma voglio disintossicarmi in tv, sono forte come Cristo!”

Pubblicità

Morgan è finito di nuovo nel tunnel della droga. A rivelarlo è lo stesso musicista in un’intervista-confessione a Oggi. La situazione è precipitata quando la fidanzata l’ha lasciato. «È un periodo strano, sto attraversando un momento un po’ allucinante», esordisce Marco Castoldi ai microfoni del settimanale. A pochi giorni dall’uscita del suo primo libro (“Essere Morgan. La Casa Gialla”) e a due mesi e mezzo dall’arrivo della terza figlia, Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo, il musicista ha raccontato i suoi problemi interiori, legati anche ad Angelica Schiatti, cantante che per lui è una musa e con cui tempo fa fu sorpreso a baciarsi. «Finché c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi hanno detto che dovevo riuscirci da solo». Ora sente di aver perso la sua “molla”, un «riferimento spirituale». Sa che deve farcela da solo, ma la loro separazione è stata una «mazzata pazzesca». Ma vuole riprendersi e infatti pensa ad una «cura disintossicante», ma in diretta tv. «Accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico».

MORGAN E I PROBLEMI CON LA DROGA “MA SONO COME CRISTO…”

L’idea di Morgan è di documentare in tv che sta uscendo dalla dipendenza dalla droga. «Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca». Nell’intervista al settimanale Oggi, però, Marco Castoldi ha spiegato anche cosa c’è dietro la sua turbolenza interiore, cosa è successo con Angelica Schiatti. «L’hanno portata ad avere paura di me». Era una situazione al limite, anche perché era da poco arriva la terza figlia Maria Eco. «Forse ha pensato di non voler fare la rovina famiglie». Per Morgan è venuta a mancare una persona con cui c’era un importante scambio culturale, musicale e personale. «Mi strugge questa cosa, e trovo orrendo che la famiglia, gli amici, chi le sta intorno ne abbiano approfittato, creando una barriera, con la certezza che io sia la persona sbagliata». Morgan ha raccontato che durante la quarantena sono stati tagliati i ponti e lui se la prende con la famiglia della donna. «Ha deciso che io sono l’uomo sbagliato». Parlando della sua complessità, non manca un riferimento al caso Bugo. «Sono stato bullizzato per due mesi, e poi ci hanno guadagnato tutti tranne me da quel video e da quella performance al Festival».



