Morgan “Sono disintegrato, morirò in poco tempo”/ “Una persona mi vuole morto e…”

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, si lascia andare ad un nuovo sfogo. Sui social il cantante 48enne torna a dire la sua in merito alle accuse di stalking e molestie lanciate da una sua ex, una musicista di 32 anni, per le quali Castoldi è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Monza non ha preso alla leggera tanto che Castoldi è stato rinviato a giudizio. Il cantante sarebbe arrivato addirittura a minacciarla di far circolare un suo video personale, con tanto di pesanti volgarità. Lui le respinge le accuse, parla di ‘poesie’ e si sfoga su Instagram con continue storie e messaggi. Nell’ultimo, in particolare, scrive: “Quando una persona decide di tagliare completamente tutti i canali di comunicazione e sparisce senza più permettere ogni tipo di contatto, sta agendo come se l’altro non esistesse più. […] è assolutamente illegittimo che si possa compiere qualsiasi azione legale nei confronti di chi noi riteniamo MORTO. Come si fa a denunciare un morto?”, chiede Morgan.

Morgan allarma i fan: “Fermatela dall’uccidermi!”

Tanti poi i commenti dei follower e, in tutta risposta, Morgan ribadisce la sua teoria, arrivando a dichiarare che “c’è una persona che senza motivo ha deciso che mi vuole morto – e sottolinea – non è una metafora!” “Io sono disintegrato, ci lascerò le penne tra poco”, ha proseguito il musicista, lasciando intendere che presto potrebbe accadere qualcosa di tragico. Lancia addirittura un disperato appello finale: “fermatela dall’uccidermi”.

