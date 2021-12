Morgan, sorpresa figlia Lara a Ballando con le Stelle/ Non la vedeva da due anni

Bellissima sorpresa per Morgan a Ballando con le Stelle 2021. Il cantautore, prima di incontrare sul palco sua figlia Lara, racconta il suo passato turbolento. “Ho preso la spinta per non essere come lui (si riferisce al padre suicida, ndr). Con la mia prima figlia Anna Lou abbiamo instaurato un rapporto bellissimo, fatto di confidenze, di un mondo che non deve essere osteggiato, un mondo di libertà”. Morgan parla anche di sua figlia Maria “con cui vivo quotidianamente una situazione molto bella, con lei faccio il padre”. Ed ecco il tasto dolente, la figlia Lara, che non vede da due anni: “Bisogna fare qualcosa per superare questo”, ammette commosso prima di esibirsi.

Morgan impietrito dalla dolcezza della piccola Lara

Così Morgan resta senza parole quando vede entrare sul palco Lara, per ballare con lui. La piccola ha soltanto 7 anni, ma ha un’energia pazzesca. Ama l’hip hop e vuole dimostrare a suo padre di non averlo mai dimenticato, anche se è passato tanto tempo dall’ultima volta in cui si sono visti. Dopo un po’ di imbarazzo iniziale, il cantante e sua figlia Lara rompono il ghiaccio, ballano e prendono applausi. Una scena davvero dolce, quella che vede il cantautore e la sua bambina abbracciarsi delicatamente. “Sei molto più brava tu di me”, dice papà Morgan.

