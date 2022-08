Morgan/ “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale”

Morgan e la politica, un amore che potrebbe rafforzarsi nei prossimi tempi. Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, il celebre cantante ha parlato del suo legame con Franco Battiato ma non solo. Il frontman dei Bluvertigo, infatti, ha rivelato di essere a stretto contatto con Giorgia Meloni. Il motivo? La stesura del programma elettorale di Fratelli d’Italia…

“Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale”, la rivelazione di Morgan. Castoldi, infatti, ha spiegato di confrontarsi con la leader di Fratelli d’Italia sulla materia politica: “Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere. Sulla linea politica? Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare”.

MORGAN E IL LEGAME CON GIORGIA MELONI

Morgan ha precisato di non avere alcuna intenzione di candidarsi alle elezioni politiche del 25 settembre, ma non si è lasciato scappare una battuta: “La mia prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio”. Poi, seriamente, ha evidenziato: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”. Lui non lo farà. Ma non è la prima volta che Morgan si affaccia alla scena politica. Recentemente, ai microfoni dell’Agi, aveva commentato così la possibile collaborazione con Vittorio Sgarbi: “Di fronte all’azione politica sono affascinato e valuterò se questa ipotesi è realizzabile subito o tra un po’ di tempo. Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico”. E ancora: “Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia”.

