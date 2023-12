Morgan stronca il cast di Sanremo 2024: perché?/ Bomba di Dagospia: “Un suo brano bocciato da Amadeus…”

Morgan e il parere sul cast di Sanremo 2024

Il cast del Festival di Sanremo 2024 è stato annunciato da Amadeus e i nomi hanno messo tutti d’accordo. Il direttore artistico e conduttore del Festival, ancora una volta, è riuscito a creare un cast con grandi big e clamorosi ritorni come Fiorella Mannoia, Negramaro, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Ricchi e poveri, ma anche giovanissimi come Alfa, Geolier, Il Tre e così via. Un cast che, tuttavia, stando a quello che riporta Dagospia, non avrebbe scatenato lo stesso entusiasmo in Morgan.

Stando a quello che riporta il portale di Roberto D’Agostino, nella chat whatsapp che Marco Castoldi avrebbe per mantenere in contatto con amici e giornalisti, si sarebbe lasciato andare ad un parere sul cast della prossima edizione di Sanremo. “Oh santo cielo che due ma**ni di cast…”, le parole che avrebbe scritto Morgan.

Un brano di Morgan bocciato a Sanremo 2024?

Sempre stando a quello che fa sapere Dagospia, Morgan avrebbe provato a partecipare al Festival di Sanremo 2024 ma il brano presentato sarebbe stato bocciato da Amedeus. “Marco Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato”, spiffera Dagospia.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la scelta di Amadeus avrebbe fatto parecchio arrabbiare Morgan che, dopo aver partecipato al Festival nel 2020 con Bugo, avrebbe voluto tornare sul palco del Teatro Ariston. Morgan risponderà a tali indiscrezioni?

