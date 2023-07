Morgan torna ad attaccare Amadeus/ “Come direttore artistico di Sanremo ha devastato l’Italia”

Morgan ancora una volta contro Amadeus: le sue parole

Morgan, dopo il battibecco social tra Paolo Meneguzzi e J-Ax sul valore della musica pop, ha deciso di intervenire sulla questione con una lunga intervista. Ai microfoni del Corriere della Sera, l’artista si schiera dalla parte di Meneguzzi lanciando un’ulteriore frecciata ad Amadeus.

“Il discorso che fa Meneguzzi è molto serio, molto importante, perchè in realtà denuncia una problematica vera che io da anni rilevo e denuncio a mia volta. Ma l’Italia ha grandissimo problema culturale. Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni. Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo , ma restiamo tutti zitti” afferma.

Morgan: “La musica leggera è priva di contenuti, il pop è la musica più importante”

Dopo una non troppo velata stoccata ad Amadeus, il giudice di X-Factor torna sulla questione “musica leggera” definendola come “priva di contenuti” e “scadente” rispetto al genere pop.

“Ha perfettamente ragione Meneguzzi perchè il pop è una forma d’arte. Noi italiani la chiamiamo “musica leggera”, ma abbiamo inventato una definizione che non c’è nel mondo, quando in realtà il concetto di “musica leggera” io lo userei per definire il pop scadente” afferma. E ancora: “In pratica la musica leggera si può tradurre in voglio imitare il pop esclusivamente per delle ragioni commerciali, quindi ne imita la patina, l’esteriorità, ma non certo l’essenza artistica. Morgan passa poi a definire il pop ( la musica moderna più alta che ci sia. E’ la musica che sperimenta, che inventa e che utilizza tutti i mezzi che la modernità mette a disposizione Non è una cazzata, la musica leggera è una musica priva di contenuti, mentre il pop è la musica più importante che c’è)“.

