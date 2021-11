Morgan tra le ex fidanzate Maddalena Corvaglia e Selvaggia Lucarelli/ I suoi flirt

Sarà il fascino dell’artista ma Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, vanta parecchie conquiste nel suo passato sentimentale. Famoso per esprimere il suo talento in modo originale e in toni spesso fuori dalle righe, Morgan ha preso parte a diversi talent show nel ruolo di giudice nel corso di questi ultimi anni. Questa volta a Ballando con le Stelle 2021 partecipa come concorrente, dove ha ritrovato la sua ex fiamma Selvaggia Lucarelli.

Nel 2009, infatti, Morgan e Selvaggia erano fidanzati e furono paparazzati in occasione di una fuga romantica, le cui foto diventarono virali sui magazine dedicati al gossip. La loro storia d’amore, nonostante un legame genuino, si sgretolò in pochissimo tempo e la motivazione della rottura fu la presunta fuga del cantante, che evidentemente aveva deciso di fare un passo indietro.

Morgan e le sue ex fidanzate: quel flirt con Maddalena Corvaglia

Tra le altre storie d’amore di Morgan ci sarebbe un flirt o presunto tale con l’ex Velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia. “La nostra è una storia intermittente”, aveva confessato la stessa Corvaglia all’epoca della relazione con l’artista. “Si accende e si spegne. Non ha nulla di tradizionale. E’ un legame, ma non stabile. E io non sono così, perché credo nei rapporti che hanno un crescendo. Ci sono momenti on, nei quali abbiamo una simbiosi totale, e momenti off, perché siamo entrambi persone complicate. E io non ho più la pazienza di stare sempre dietro a un uomo”.

La showgirl allo stesso tempo sosteneva che Morgan fosse molto più interessante fuori dalla tv che dentro, perché “Marco Castoldi è molto più bello da ascoltare”. Anche lei, alla fine, ha chiuso il suo rapporto con l’artista non senza delusioni e amarezze.



