Morgan “Vero vincitore di Ballando”/ “Grato a Milly, ora un programma tutto mio”

Morgan: “Sono io il vero vincitore di Ballando con le stelle 2021”

Morgan è stato senza dubbio uno dei concorrenti più discussi e talentuosi dell’edizione di Ballando con le stelle 2021, che si è conclusa con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. Il cantante, in coppia con Alessandra Tripoli, si è classificato al terzo posto a parti merito con Sabrina Salerno e Samuel Peron. “Sono io il vero vincitore di Ballando con le stelle 2021”, ha sentenziato l’artista su La Stampa. Nonostante la sconfitta, Morgan si è detto soddisfatto dell’esperienza fatta: “Bellissima esperienza. C’è stato un importante riavvicinamento all’intrattenimento del servizio pubblico, alla rete ammiraglia. Qui ho cercato di costruire dei momenti di arte. Il ballo è una disciplina che mi mancava, sono grato di quello che mi è stato messo a disposizione, qualcosa di magico”. Nessuna frizione con l’insegnante Alessandra Tripoli, con cui ha creato un sodalizio umano e professionale perfetto.

Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia su Rai 1 e si commuove/ "Non ne parlo mai…"

Morgan: un nuovo programma con Milly Carlucci?

In tanti si aspettavano “lo sbrocco” di Morgan che non è mai arrivato, nonostante non siano mancati scontri con i giurati, in particolare con Selvaggia Lucarelli e in finale anche con Guillermo Mariotto: “Contro di me solo pregiudizi presto sfatati, diffamazioni di malelingue”. Ottimi rapporti, invece, con la padrona di casa Milly Carlucci: “Sono grato a lei che mi ha dato la possibilità e la libertà di stupire il telespettatore”. Dopo il successo a Ballando con le stelle, Morgan si è detto pronto a un programma tutto suo: “Voglio mettere passione sfrenata per la musica, per la società, per le persone, gli incontri. Me la vorrei giocare sul campo, metterci anche la danza. Perché io ho vinto. Il concetto di vittoria è morale, è personale. È l’arte che vince sull’oblio e sulla misantropia. Ad essere atrofizzato è il sistema che ha impedito a Rossi Albertini di parlare di scienza. Un momento di valore”, ha detto su La Stampa.

LEGGI ANCHE:

FIGLI DI ROBY FACCHINETTI/ Da Alessandra a Francesco: "Siamo una grande famiglia"GIOVANNA LORENZI, MOGLIE DI ROBY FACCHINETTI/ "Grande donna, nonna incredibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA