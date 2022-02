Morgan vs Amici “Era un inferno”/ “Cacciato? No, scappato dicendo: sono comunista”

Morgan è stato ospite del programma televisivo “Belve”, in onda su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani. Il cantautore si è aperto nel salotto televisivo, raccontando diversi aneddoti riguardo il suo percorso professionale. Il discorso è inevitabilmente virato sui talent show a cui ha preso parte, tra cui “Amici” da cui era, a detta sua, scappato. “Da Amici me la sono data a gambe levate. Mi ricordo benissimo quella sera in cui me ne sono andato, avevo ancora il microfono e la gente diceva ‘Perché te ne vai?’. Agli addetti lavori dicevo ‘Perché sono comunista, perché ormai avevo perso ogni speranza di poter dialogare con loro. E allora ho detto l’unica cosa che potevo dire a loro, che sono comunista” ha affermato a Francesca Fagnani.

Morgan ha poi continuato il discorso, aggiungendo altre parole al racconto. “Avrò detto ‘sono comunista’ cinquecento volte quella sera, scappando e chiamando di volta in volta quelli che c’ erano. Dicevo ‘Andiamo, ragazzi, gambe in spalla’ e scappavo, scappavo, scappavo finché sono arrivato sulla Tiburtina”. Parole non facili da esprimere, ma che Morgan ha lasciato scorrere senza alcuna esitazione.

Il complesso rapporto tra Morgan e la TV

L’intervista a Morgan è poi continuata, e il cantante ha aggiunto altri dettagli sulla sua “fuga” da Amici e dal mondo di Maria De Filippi. “Chi dice che sono stato cacciato? Io mi sono fatto una fuga dalle tenebre. Quando sono uscito da amici sono scappato dall’inferno proprio un incubo, mi ricordo. Scappavo, superavo i cancelli” ha affermato. L’ex giudice di X Factor ha poi dichiarato che la televisione non gli piace particolarmente, che è fatta di persone cattive.

La conduttrice ha poi chiesto a Morgan di spendere qualche parola sulla partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Il commento è stato il seguente: “I giudici facevano mobbing, vedono un artista che si esibisce e cominciano a dire delle cose di grande svalutazione. (…) Ma scusa un attimo. Ecco perché mi incazzo. Ma non posso incazzarmi.”

