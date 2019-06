Morgan vs Asia Argento, Realiti/ Sfratto, casa all’asta e lite alimenti Anna Lou

Il possibile scontro tra Morgan e Asia Argento: tra sfratto, alimenti non pagati e debito Equitalia…

Sfrattato dalla sua casa di Monza da nemmeno 24 ore, Morgan non si abbatte e “promette” di lottare, fino a quando il suo “posto di lavoro” gli verrà riconsegnato. Alcuni giorni fa è stato intervistato da Enrico Lucci per lo show “Realiti”, in onda nella seconda serata di Rai2 e trasmesso questa sera. E quindi, senza mezzi termini, ci sarà modo di discuterne ancora. Quello che sicuramente farà parlare tutti quanti da domani mattina, sarà anche la presenza di Asia Argento, tra i “giudici” della trasmissione. Sempre in base alle ultime dichiarazioni di Marco Castoldi, proprio la regista romana sarebbe la principale promotrice del pignoramento dell’appartamento, per non aver pagato per svariati anni gli alimenti alla figlia Anna Lou. La figlia di Dario Argento quindi, nel corso dell’approfondito dibattito, si troverà davanti ad una situazione che la implica in prima persona e che, senza ombra di dubbio, darà nuovi spunti di discussione in merito a questa aggrovigliata faccenda.

Realiti: Enrico Lucci intervista Morgan, giudice Asia Argento

E se Asia Argento non ha voluto saperne niente di Morgan, l’altra ex compagna, Jessica Mazzoli, ha fatto un passo in avanti nei suoi confronti. Madre di Lara una delle sue figlie, si è invece riconciliata con Marco Castoldi, come dichiarato da entrambi anche durante l’ultima puntata di “Live non è la d’Urso”. Il musicista poi, ha perfino incontrato la figlia che non vedeva ormai da molti anni, cercando di rimettere in piedi un rapporto di affetto e fiducia con lei. Nel corso della puntata di Realiti in onda oggi, mercoledì 26 giugno, oltre all’intervista a Morgan ci saranno anche cinque volti famosi della televisione che parteciperanno, in maniera del tutto inconsapevole, al “realiti” sfidandosi a colpi di contenuti social postati negli ultimi tempi: tra i “concorrenti” di questa sera, anche Barbara d’Urso (che si è occupata in maniera approfondita della “faccenda” Morgan), Diletta Leotta e Bobo Vieri. A giudicare: il rapper Luchè, lo scrittore Aurelio Picca e proprio l’ex di Morgan, Asia Argento.

