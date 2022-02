Morgan vs Bugo, cosa è successo?/ Il caso a Sanremo 2020: il testo cambiato e la fuga

Si riaccende il caso Morgan-Bugo dopo Sanremo 2022. A Domenica In, Donatella Rettore ha citato il duo per rispondere alla domanda su un presunto litigio tra lei e Ditonellapiaga: “Stanno cercando di farci litigare ma non ci riescono. Noi non siamo Morgan e Bugo, siamo Ditonellapiaga e Spinanelfianco”. Ma cosa è successo davvero tra i due cantanti a Sanremo 202o? Dal testo della canzone modificato alla fuga di Bugo, scappato dal palco, tra lo stupore di Amadeus e quello generale. Ecco come sono andate le cose.

Durante la quarta serata di Sanremo 2020, Bugo e Morgan si erano presentati sul palco dell’Ariston per cantare la loro “Sincero”. Erano quasi le due di notte e al momento dell’esibizione, Morgan è salito sul palco e ha iniziato a cantare la canzone modificando il testo, attaccando apertamente Bugo, che quindi è scappato via. L’esibizione è stata interrotta poco dopo, con la celebre espressione da parte di Morgan: “Che succede? Dov’è Bugo?”. Stupore generale, con Amadeus accorso sul palco per provare a capire cosa fosse successo. La canzone, come da regolamento, è stata poi esclusa dalla kermesse canora. Il caso, però, non si spegne neppure a due anni di distanza. Quanto accaduto, infatti, è rimasto impresso nella mente degli italiani e nella storia di Sanremo.

Morgan aveva poi spiegato di aver partecipato a Sanremo soltanto per permettere a Bugo di salire su quel palco, ma che i loro rapporti erano peggiorati nel corso delle serate. Il cantante dei Bluvertigo si sarebbe molto arrabbiato dopo che, nella serata delle cover di giovedì sera, Bugo aveva cantato “tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui. Fa la strofa e il ritornello, come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti”. Morgan avrebbe dunque deciso di modificare la canzone proprio per liberarsi del collega. Il testo della canzone modificata recitava: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.

A L’Arena, Morgan ha dichiarato: “Io mi dissocio perché c’è una sentenza di un tribunale che dice che devo pagare 10mila euro ogni volta che canto quella canzone. Un Tribunale dice che un cantautore non può cantare una canzone scritta improvvisando. Bugo è scappato dal palco e non è più tornato. Questa è l’ultima cosa successa prima della pandemia. Se Bugo torna, la pandemia ci sembrerà un brutto ricordo”.



