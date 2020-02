Morgan vs giornalisti/ Audio: “Non ve ne frega un c*zzo della musica”

Morgan è un fiume in piena dopo l’eliminazione dal Festival di Sanremo 2020 causa rottura con Bugo. Il leader dei Bluvertigo ha parlato a lungo con i giornalisti dopo l’episodio choc registrato sul palco dell’Ariston ed ha fornito la sua versione dei fatti. Ma non è finita qui: nel corso del lungo colloquio con i cronisti, Morgan ha messo nel mirino anche gli inviati dei quotidiani. Come è possibile riscontrare nell’audio pubblicato da Paolo Giordano su Il Giornale, dopo aver attaccato Bugo – «Ha messo a repentaglio la cosa preparata sul palco di Sanremo, con un Morgan stanco di essere vilipeso per giorni, maltrattato» – l’ex giudice di X Factor se l’è presa anche con i giornalisti. «O mi ascoltate o mi interrompo», le parole di Morgan riprendendo due cronisti, prima di lasciarsi andare ad uno sfogo…

MORGAN VS GIORNALISTI: “NON VE NE FREGA PIU’ NIENTE DELLA MUSICA”

«Ho scritto in questi giorni le problematiche che stavo affrontando e mi è parso che a voi giornalisti non fregasse un c*zzo di tutta questa cosa, perché voi badavate soltanto ai vestiti di Achille Lauro. Questa cosa è pessima: nessuno ha scritto che per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo un direttore d’orchestra era un cantante, perché non ve ne frega più niente della musica», le parole di Marco Castoldi, che ha poi rincarato la dose: «Non ve ne frega più niente, dovreste un attimino uscire da questa deformante situazione in cui siete e ricominciare resettando, c’è un disperato bisogno di musica».





