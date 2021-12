Morgan vs Selvaggia Lucarelli dal flirt alle liti a Ballando con le stelle/ “Siete ignoranti artistici”

Morgan e Selvaggia Lucarelli: gli scontri a Ballando con le stelle 2021

Morgan e Selvaggia Lucarelli sono stati senza dubbio due protagonisti dell’edizione di Ballando con le stelle 2021, vinta da Arisa e Vito Coppola. Durante una delle prime puntata il cantante e la giornalista hanno confermato di aver avuto una breve frequentazione: “Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni”, ha svelato la Lucarelli. Poi sono iniziate le discussioni. Nella puntata del 13 novembre, dopo l’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli, Selvaggia: ha commentato: “A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo“, le parole di Lucarelli. E ha aggiunto: “Finalmente viene fuori Morgan. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato come sempre”.

Di tutta risposta, Morgan le ha rinfacciato di non avere le competenze per giudicare: “È evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica. Per lei ci vuole l’interprete”.

L’ultimo attacco durante la finale “A scuola due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati”

La settimana dopo, dopo punzecchiate social e dichiarazioni infuocate in tv, Morgan e Selvaggia Lucarelli si sono beatamente ignorati, anche se qualche settimana dopo la giornalista ha svelato quanto successo dietro le quinte. “Lui esce, va nel foyer, ci sono giornalisti, c’è il mio fidanzato, altre persone. E dice: “Come sono andato?”. Il mio fidanzato gli ha detto “Se non avessi trattato così male una donna sarebbe andata meglio”. E lui ha risposto: “Io le donne le tratto bene, non tratto bene le …..”. Questa è la verità, ho faticato molto a digerire questa cosa che mi è stata riferita dai presenti”, ha raccontato a Oggi è un altro giorno.

Durante la finale si è consumata l’ultima polemica tra Morgan, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Il cantautore ha sfidato Arisa nella manche valida per la finalissima, ma la giuria – gli ultimi due voti di Lucarelli e Mariotto – gli ha preferito la rivale: “A scuola due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati, spero che l’anno prossimo non siate ancora qui a rubare lo stipendio. Siete ignoranti artistici”, ha sbottato Morgan. Sui social la Lucarelli ha commentato: “Avevo ragione”.

