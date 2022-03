Morgan “Will Smith ha ragione, Chris Rock stron*o”/ “Io con Bugo ho reagito ad abuso”

“Will Smith ha completamente ragione“. A schierarsi dalla parte dell’attore, quindi contro Chris Rock nella vicenda dello schiaffo durante la notte degli Oscar, è Morgan. L’artista è tra coloro che oggi sta dicendo la sua su quanto accaduto durante la presentazione del vincitore della categoria ‘Miglior Documentario” e dopo la battuta su Jada Pinkett. “A me è molto chiaro che Will Smith ha completamente ragione perché quello che è andato in scena è bullismo nei suoi confronti“, ha scritto sui social.

Anche la non-reazione del comico è un segnale che conferma quanto Will Smith per lui abbia ragione: “Basta notare con che arroganza Chris Rock non reagisce, una persona normale reagisce in modo umano, non rimane super composto dicendo wow“. Questo, per Morgan, “la dice lunga su chi sia lo stronzo tra i due“. Visto che ha titolato il post con “Le brutte intenzioni agli Oscar. Io sto con will smith“, citando quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020 con Bugo, non poteva mancare un riferimento anche a quella polemica.

MORGAN “WILL SMITH COME ME CON BUGO…”

“Al mobbing bisogna reagire ed affermare la propria esistenza di fronte all’abuso come ho fatto io con Bugo“, ha scritto Morgan nei commenti. Dunque, l’artista ha messo sullo stesso piano la vicenda Will Smith-Chris Rock con quella che lo vide protagonista suo malgrado con Bugo. La sua presa di posizione ovviamente ha diviso sui social, tanto che Morgan ha poi minacciato di chiudere i commenti per le critiche ricevute. “Mi sa che chiuderò i commenti come al solito non si riesce a fare una discussione interessante. O banalità o chiusura mentale. Altro questo convento non passa“.

Ma ha rischiato quasi di trascendere: “Dai dai scrivete scrivete così vediamo quanto non capite una mazza“. Tra i commenti c’è quello di Alessandra Tripoli che gli ha ricordato che lui ha cambiato il testo di una canzone, non usato le mani: “Ma no a questo punto ogni discorso di civiltà va a farsi benedire perché nulla li smuove dalla loro prepotenza“, ha replicato Morgan.

