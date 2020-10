Morgana Forcella, moglie Sebastiano Somma/ “Ho affrontato il tumore..”

Classe 1974 e volto noto al grande pubblico, ecco chi è Morgana Forcella, moglie di Sebastiano Somma dall’ormai lontano 2004 per un amore lungo quasi vent’anni e oltre. Secondo le notizie che abbiamo sulla coppia, infatti, i due si sono sposati nel 2004 ma il loro incontro risale addirittura a dieci anni prima, o quasi, e un colpo di fulmine li ha colpiti e uniti. Lo stesso attore spesso ha raccontato di aver incontrato quella che poi sarebbe diventata sua moglie durante una vacanza, nel 1996. Dalla loro unione è nata anche una bambina che hanno chiamato Cartisia in onore del filoso Cartesio e questo è tutto dire non solo sulla loro unione ma anche sui punti che hanno in comune, a parte il fatto che anche Morgana Forcella è un’attrice con all’attivo tanta tv (almeno fino al 2014) e tanto teatro, fino allo scorso anno.

MORGANA FORCELLA, MOGLIE DI SEBASTIANO SOMMA

Oggi Sebastiano Somma sarà ospite nella trasmissione Oggi è un altro giorno e potrebbe nuovamente parlare della sua unione con la moglie proprio per raccontare non solo il loro amore travolgente ma anche la dura battaglia che Morgana Forcella ha combattuto contro il cancro ormai cinque anni fa. La stessa attrice all’inizio di quest’anno ha rivelato in un’intervista a Il ‘Corriere della Sera’ spiega: “E’ la prima volta che racconto tutto, né amici né colleghi sapevano. Come moglie di un attore famoso, non volevo divulgare i fatti miei e non volevo che la vicenda fosse strumentalizzata… C’era già mia madre malata di tumore al pancreas, ho pensato prima a lei e poi a me. Ho cercato di fare di tutto per non pensare al dolore fisico che sentivo”. L’attrice ha rivelato anche di non voler pesare sulla famiglia e sulla figlia, che all’epoca aveva otto anni, e così si mostrava pimpante ma stava male”. Cosa racconterà il marito oggi pomeriggio?



