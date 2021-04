Morgana Giovannetti/ Chi è l’autrice del Pulcino Pio e bimba prodigio del Bagaglino

Chi è Morgana Giovannetti? L’inizio della sua carriera con il Bagaglino

Morgana Giovannetti è un’attrice teatrale, imitatrice, regista teatrale e conduttrice radiofonica italiana, nata a Roma il 20 settembre del 1984. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene nel 1991 a Rimini, quando partecipa a un provino per una gara di imitatori, dal nome Stasera mi butto, che si svolgeva nel locale Bandiera Gialla. Si tratta di una manifestazione per adulti, ma c’è anche un sezione per bambini: Morgana passa il provino e vince la gara. Nel pubblico c’è Pier Francesco Pingitore, ideatore del Bagaglino, che subito vuole la bambina nella sua compagnia.

Canzone segreta/ Ospiti e diretta, Rossi annuncia Cristina Parodi: “È tesissima”

Morgana rimane nel cast del Bagaglino per ben cinque anni ed è così da brava da meritarsi la prima serata raccontando barzellette e imitando Giulio Andreotti. Inoltre, partecipa a Saluti e Baci, Champagne, Crème Caramel e Bucce di Banana, insieme a personaggi della televisioni molto famosi. Pippo Franco, Oreste Lionello, Pamela Prati, Valeria Marini e Leo Gullotta sono solo alcuni di loro. Appare anche nel film Gole Ruggenti e conduce la trasmissione Buona Domenica, dedicata ai bambini, insieme a Gerry Scotti e Gabriella Carlucci.

Stefano Fresi per Luca Argentero a Canzone segreta/ Il brano di Concato è dedicato a…

Morgana Giovannetti, il successo de Il Pulcino Pio

Una volta adolescente, Morgana Giovannetti decide di fermarsi e di dedicarsi ai suoi studi. Inizia con il liceo Classico, ma parallelamente continua a recitare in teatro. Dopo le scuole superiori, si iscrive all’università alla facoltà di Economia e Commercio, ma poco dopo lascia tutto per tornare a fare ciò che veramente ama, ovvero il teatro. Nel frattempo, inizia il suo lavoro in radio: diventa conduttrice della trasmissione The Morning Show di Radio Globo e crea alcune canzoni comiche come Ostia Beach nel 2011 e Resto a Roma nel 2012. Il suo tormentone più famoso è però Il Pulcino Pio, che ha realizzato nel 2012 e che è stato nella vetta delle classifiche per parecchio tempo e il cui video è stato quello italiano più visto su YouTube.

Nina Speranza Argentero, figlia di Luca / L'attore: “con lei apice di felicità”

Ad oggi quello che si sa di Morgana Giovannetti è che continua a lavorare come imitatrice e come regista di teatro, tanto che tempo fa ha partecipato a Scacco al Duce, spettacolo diretto da Pier Francesco Pingitore. Lo spettacolo è molto particolare e tratta un tema ben specifico: infatti, racconto l’ultima notte trascorsa insieme da Benito Mussolini e Clara Petacci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA