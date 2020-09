Morgana Giovannetti “Il teatro fa parte di me”/ Lillo “Mangio una volta al giorno”

Una puntata senza dubbio frizzante quella di stamane di C’è Tempo Per. Come al solito gli ospiti sono stati tantissimi, a cominciare dalla mitica Morgana Giovannetti. Probabilmente a molti di voi questo nome non dirà nulla, ma appena vedrete le foto di chi stiamo parlando vi si accenderà senza dubbio la lampadina. Si tratta della bimba che partecipò per anni fa al Bagaglino nelle vesti di imitatrice. Con il passare degli anni Morgana non ha abbandonato il mondo dell’arte, continuando a recitare ed in particolare a teatro. Le imitazioni sono rimaste un cavallo di battaglia, a cominciare da quella di Maria De Filippi (fatta in diretta durante la puntata). Inoltre, non molti sanno che la Giovannetti è l’autrice del tormentone Pulcino Pio, che in tanti hanno amato/odiato. “Sono a Ischia per un festival molto bello – esordisce la Giovannetti che ha poi aggiunto – ho fatto tanto, l’università, mi sono laureata in economia, naturalmente sono tornata in questo mondo che è il mio mondo, il teatro fa parte di me da quando ho 15 anni, c’è anche la radio nella mia vita, è bene reinventarsi, bisogna usare le nostre capacità per fare tante cose”.

MORGANA GIOVANNETTI E LILLO FRA GLI OSPITI DI C’E’ TEMPO PER

Altro ospite è stato Lillo, mitico attore del duo “Lillo & Greg”, che si è collegato dalla sua abitazione: “Sono del segno vergine – dice rivolgendosi a Paolo Fox, in studio – io e Greg facevamo uno sketch che era proprio “L’oroscopo di Paolo Fox”. Lillo racconta quindi delle sue abitudini culinarie: “Io il pranzo lo salto, mangio pochissimo, mi rifaccio la sera, mangio una volta al giorno. L’idea è quello di tenere un lungo periodo in cui non ingerisco nulla e lo sto facendo per provare a disintossicarsi”. Un accenno all’ultimo film del duo, leggasi “D.N.A – Decisamente non adatti”, una pellicola che sarebbe dovuta uscire al cinema negli scorsi mesi, ma che causa covid è stata relegata alle piattaforme streaming. A breve il film sarà protagonista di un festival: “Questo è un film nostro completamento diretto da noi uscito in pieno lockdown, è andato in streaming su varie piattaforme ed è stato trasmesso anche da alcuni festival, che sono stati coraggiosi ed eroici”.



