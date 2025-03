Mentre è in corso l’appuntamento con 2 nuovi episodi, buona parte degli appassionati sono già alla ricerca di anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale per la prossima puntata del 1 aprile 2025. La trama è sempre più fitta, nuovi risvolti potrebbero interessare la vita privata della protagonista che, tornata a contatto con Karadec, deve ancora dirimere la ricerca del padre di suo figlio. Proprio il collega, a dispetto delle sue aspettative, potrebbe essere la ‘chiave’ che chiude il cerchio.

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per la prossima puntata del 1 aprile 2025 – partono da una rivelazione sconvolgente per Karadec da parte della protagonista: potrebbe essere lui il papà del figlio che porta in grembo. La reazione è un mix di incredulità e scetticismo, anche perchè l’uomo non crede di aver mai avuto un rapporto con l’investigatrice diversamente da quanto invece lei ricorda. La questione passa però momentaneamente in secondo piano quando una svolta inattesa potrebbe riguardare il caso di un terribile serial killer.

Un omicidio dietro l’altro sconvolgono la quiete… Anticipaziono Morgane 4, Detective Geniale prossima puntata 1 aprile 2025

Un numero terrificante di omicidi, tutte donne giovani e nella stessa area geografica; tutto sembra ricondurre alla figura di un assassino seriale che deve essere fermato al più presto. Ad aiutare la protagonista nelle ricerche ci sarà anche Gilles che, dopo le ultime vicissitudini, vuole approfittare del caso per dimostrare finalmente quanto può essere acuto il suo ingegno e quanto proficuo può essere il suo apporto. Propositi importanti, ma la realtà sarà differente; almeno finchè non ci penserà Morgane a dare un apporto decisivo alle indagini.

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per la prossima puntata del 1 aprile 2025 – proseguono con la sparizione improvvisa di una giovane donna risalente a diversi anni fa. Dopo tanto silenzio, il dipartimento decide di aprire nuovamente il caso dopo che alcuni indizi potrebbero rivelare un’oscura verità che fino ad ora non era mai emersa. Per l’occasione, la protagonista conoscerà per la prima volta anche i genitori di Karadec dato che il papà, ex comandante, aveva avuto l’arduo compito di dare avvio per la prima volta alle indagini all’epoca dei fatti.