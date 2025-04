Mentre due nuovi episodi sono pronti per essere divorati dai telespettatori, in molti sono già concentrati sulle anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale per l’ultima puntata dell’8 aprile 2025. Ciò che osserviamo questa sera è solo l’antipasto dei colpi di scena che andranno a scandire il finale di stagione della serie tv crime che ha conquistato l’Italia e non solo. La protagonista dovrà fare i conti con le ultime fasi delle indagini più intricate ma, nel frattempo, l’identità del padre di suo figlio è prossima ad essere svelata.

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per l’ultima puntata dell’8 aprile 2025 – partono dall’episodio ‘Mosaico’. Qui apprendiamo delle difficoltà della protagonista di portare avanti le indagini; i casi su cui sta lavorando richiedono ampio impegno e soprattutto energie ma nel frattempo la sua gravidanza arriva ad uno stadio avanzato. Il cambio fisico, l’umore ne risente; non è più facile mettere tutta la sua concentrazione nelle operazioni intricate che richiedono ampio impegno.

Nel frattempo, arriva un momento cruciale per Morgane; la donna si è convinta ad effettuare il test di paternità e finalmente arriverà la verità su chi è il padre del figlio che porta in grembo. Il dubbio è ancora diviso tra 3 persone: David, Karadec e Timothée. Chi di loro dovrà prendersi la responsabilità della grabidanza? Probabilmente lo scopriremo presto.

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per l’ultima puntata dell’8 aprile 2025 – proseguono con l’episodio conclusivo: ‘Ultravioletto’. La protagonista è alle prese con la risoluzione di un caso, nonostante la gravidanza sempre più avanzata metta a dura prova le sue energie. L’identità del killer sembra essere prossima ad essere scoperta ma un colpo di scena imprevisto potrebbe mettere tutto in discussione. Il finale di stagione metterà la parola fine al dubbio che ha accompagnato tutta la quarta stagione: scopriremo chi è il papà di suo figlio!

