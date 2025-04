Anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale: l’attrice Audrey Fleurot svela un retroscena choc: “Difficile interpretarla”

Cresce l’attesa per l’ultima puntata di Morgane 4 Detective Geniale che andrà in onda martedì 8 aprile 2025 in prima serata su Rai1 e mentre dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre come finisce la fiction e soprattutto se si scoprirà, finalmente, chi è il padre del figlio che Morgane aspetta, l’attrice che impersona la protagonista, Audrey Fleurot si è lasciata andare alle confessioni durante un’intervista concessa a Nous deux ammettendo che non è per nulla facile interpretare Morgane non solo dal punto di vista meramente psicologico ma anche e soprattutto fisico.

Audrey Fleurot è bravissima nel impersonare Morgane Alvaro ma la due sono una totalmente diversa dall’altra. Ed in effetti il personaggio di Morgane Alvaro richiede una vera e propria metamorfosi per la sua interprete che lei stessa ha elencato durante l’intervista: “Tra unghie finte, ciglia finte, aggiunte di capelli.” E se normalmente è già difficile interpretarla a maggior ragione lo è quando è incinta: “La pancia finta, le imbottiture nel reggiseno in modo che si adattino alla pancia, è una bella organizzazione. Alla fine, mi sento come se stessi rimuovendo 12.000 cose che non sono mie!” Ed alla fine è sbottata: “È stato un vero calvario.”

Audrey Fleurot ha rivelato un retroscena choc su Morgane 4 Detective Geniale, infatti, se nella prima parte della quarta stagione della fiction mostrava una discreta pancia rotonda, negli ultimi due episodi che andranno in onda martedì prossimo ora è incinta al nono mese e sembra sul punto di partorire. Una trasformazione fisica che l’attrice ha dovuto affrontare utilizzando numerose tecniche, trasformando talvolta le riprese in un vero e proprio calvario, come lei stessa ha confidato.



Durante l’intervista, tuttavia, l’attrice non si è sbilanciata molto sulle anticipazioni ultima puntata Morgane 4. Come finisce tra Morgane e Karadec? Dopo una seri di colpi di scena, risvolti inaspettati e rocamboleschi si scopirà finalmente chi è il papà del figlio di Morgane 4 tra Adam Karadec, Timothée e David ma lei riuscirà a trovare il coraggio di confessarlo all’uomo? E quest’ultimo come reagirà? Insomma sono tanti i punti di domanda nella fiction francese giunta già alla quarta stagione ma c’è già chi non ha dubbi che tra Morgane e Karadec si sia il lieto fine: torneranno insieme?