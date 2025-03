La quarta stagione entra nel vivo e con due nuovi episodi è già hype alle stelle per le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale in vista della seconda puntata; oggi – 25 marzo 2025 – in prima serata su RaiUno tornano i casi intricati, densi di misteri e colpi di scena con la protagonista che si ritroverà non solo a dover attingere dal proprio ingegno ma anche a dover collaborare con qualcuno che non può vantare la sua stima. Nel frattempo, non mancano i dissidi personali e le vicende personali che si intrecciano con gli impegni investigativi di Morgane.

Morgane ‘a caccia’ del papà di suo figlio: anticipazioni seconda puntata 25 marzo 2025

Le anticipazioni di Morgane 4, Detective Geniale partono dall’episodio ‘Penicillium Brevicaule’ e al centro dell’attenzione ci sarà ancora la gravidanza della protagonista. La donna è ancora ignara dell’identità del padre e, nonostante il momento non sia dei migliori, spronata dai figli riprenderà le ricerche per dare un’identità al genitore del piccolo che porta in grembo. Nel frattempo, un nuovo caso viene sottoposto al suo ingegno e sarà tutt’altro che facile da dirimere. Viene trovato senza vita Antoine Broussin, un autore più che noto e che nei suoi romanzi era solito unire il gusto per il giallo e le atmosfere dense di mistero.

C’è però un collegamento inatteso tra Morgane e l’omicidio; l’indiziata principale è infatti una sua vecchia conoscenza, Marie Besnard. Ma cosa c’entra la donna conosciuta in carcere con quel delitto così intricato e misterioso? Forse un indizio chiave potrebbe dare un aiuto importante alle indagini ma nel frattempo le riflessioni della protagonista saranno osteggiate dalla mancanza di prove evidenti.

Anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale: due omicidi e altrettanti ‘intrecci’ imprevisti

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale proseguono con il secondo episodio: ‘Cavallo di Troia’. Già dal titolo si evince un carico di emozioni e colpi di scena soprattutto in riferimento ad un nuovo delitto, slegato da quello precedente, che mette nuovamente alla prova la lungimiranza della protagonista. E’ chiaro fin dal principio che l’imprenditore è stato brutalmente assassinato, con copiose ferite di arma da taglio.

A rendere ancor più adrenaliniche le indagini di Morgane sarà un dettaglio imprevisto: Tristan Delvallèe, l’imprenditore assassinato, aveva una doppia vita. Mentre si dilettava nella fornitura per attività di manutenzione, aveva anche una ‘carriera’ parallela come hacker informatico. La protagonista si rende subito conto che proprio questo aspetto oscuro può essere strettamente legato ai motivi ed ai fautori del delitto. La questione sarà ancor più ostica quando il tutto converge verso Karadec, nel merito di una sua indagine; tra i due non scorre buon sangue e non sarà certo una buona notizia quella di dover indagare a stretto contatto con il ‘rivale’.

Seconda puntata Morgane 4, Detective Geniale: dove e quando vedere i 2 nuovi episodi

Per assaporare la totalità delle emozioni e colpi di scena previsti per la serata, non resta che godersi la seconda puntata di Morgane 4, Detective Geniale: appuntamento a questa sera, 25 marzo 2025, su Rai Uno. I due episodi della serie tv saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.