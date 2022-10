Morgane Detective Geniale 2/ Anticipazioni ultima puntata 25 ottobre: Morgane ama…

Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni ultima puntata 25 ottobre: i sentimenti di Morgane sono chiari

Ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2, che si conclude stasera 25 ottobre su Rai1, con due episodi finali. Abbiamo scoperto come la nostra protagonista ha capito di provare dei sentimenti molto chiari per Karadec; un bel problema, dato che il bel comandante è fidanzato con Roxane! Le complicazioni non finiscono qui perché, secondo le anticipazioni, a Morgane sarà affidato il compito di organizzare una festa di compleanno per Karadec e dovrà coinvolgere tutta la sua squadra nei preparativi. Non sarà affatto facile, visti i sentimenti che prova per lui.

SOPRAVVISSUTI/ Anticipazioni 24 ottobre: Anita affronta Luca. La morte di Armando...

Nello specifico, nel penultimo appuntamento di stagione, l’episodio 2×07 intitolato 55 chili, l’ispettore Roxane e la squadra vogliono organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Karadec. Per Morgane, che sta cercando di mettere a fuoco i suoi sentimenti contrastanti per il comandante, è difficile non essere coinvolta. La loro prossima indagine le permetterà di schiarirsi meglio le idee. Gli investigatori indagano su un caso peculiare: una bara vuota ritrovata senza il corpo. La vittima era Hélène Lecoq, una ricca signora locale che abitava in una villa con la sua famiglia. Morgane si butta a capofitto in questa sorta di Cluedo a grandezza naturale.

Sopravvissuti/ Anticipazioni 31 ottobre: Luca porta la famiglia in gita, ma...

Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni ultima puntata

La vita di Roxane è in grave pericolo nell’ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2. Nel finale di stagione, l’episodio 2×08 intitolato Insperata fortuna, la brigata indaga sulla sparatoria in cui Roxane è rimasta ferita. Il caso è molto particolare e finisce per incastrarsi col passato di Morgane. Infatti, l’ispettore stava da tempo facendo ricerche sull’arresto e la scomparsa nel 2005 di Romain, il grande amore della protagonista. Purtroppo le sue indagini hanno finito per insospettire qualcuno, che ha pensato bene di metterla a tacere per sempre, cercando di ucciderla.

Anticipazioni Mina Settembre 2, quarta puntata 23 ottobre/ Ritorno di fiamma con...

La puntata si rivelerà ricca di colpi di scena per Morgane, la quale, grazie alle sue incredibili doti investigative, scoprirà importanti dettagli sul suo passato di cui non era a conoscenza, che la metteranno di fronte a scelte chiave da prendere per il suo futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA