Morgane Detective Geniale/ Anticipazioni puntata oggi 28 settembre: Théa stagista

Morgane Detective Geniale, anticipazioni puntata oggi, 28 settembre

Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima stagione della serie francese Morgane Detective Geniale. La bella rossa detective tornerà in onda oggi, 28 settembre, con una nuova puntata in prima serata e un doppio episodio. Da donna delle pulizie a consulente della polizia, per Morgan il passo è stato breve e questa sera dovrà di nuovo scendere in campo per risolvere due nuovi casi quando 1ualcuno cerca di soffocare Emilien Kerr con un sacchetto di plastica, mentre porta a spasso il cane, ma le cose non vanno come previsto.

La chiave per risolvere il giallo potrebbe essere proprio legata alla sua famiglia, cosa nascondeva la donna e qual è il rapporto con sua figlia? Le risposte a queste domande permetteranno a Morgane di risolvere un altro caso anche se per le sue questioni personali, le cose non cambieranno molto presto.

Morgane Detective Geniale: la figlia di Morgane stagista al DIPJ, liti in vista?

A seguire andrà in onda un secondo episodio dal titolo Attrazione fatale che terrà con il fiato sospeso i fan di Morgane Detective Geniale. La prima serata di Rai1 si tingerà di giallo quando Alex Viniali, membro di un gruppo di violenti tifosi del Lille, viene trovato morto in uno spogliatoio di calcio.

Théa, la figlia di Morgane, aiuta gli investigatori a risolvere questo caso, come stagista presso il DIPJ, e le cose si complicheranno perché in famiglia non è mai semplice tenere separata la vita privata da quella lavorativa. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando queste due ore in compagnia di Morgane porteranno sullo schermo ulteriori dettagli in vista del finale del prossimo 5 ottobre, cosa c’è che ancora non sappiamo del suo ex sparito nel nulla e forse morto?

