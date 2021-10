Morgane Detective Geniale/ Anticipazioni ultima puntata oggi 5 ottobre: ultimi casi

Morgane Detective Geniale: finale di stagione

Questa sera, martedì 5 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con la prima stagione della serie francese “Morgane – Detective Geniale”, il cui titolo originale è “HPI – Haut potentiel intellectuel”. Da donna delle pulizie con QI di 160 a consulente della polizia, per Morgan Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) il passo è stato breve e questa sera dovrà di nuovo scendere in campo per risolvere due nuovi casi al fianco di Adam Karadec.

Nel primo episodio, intitolato “Cocktail Molotov“, Morgane e Karadec (Mehdi Nebbou) indagano sulla morte di un surfista. Il principale sospettato è un ragazzo di nome Jonathan. Le indagini portano la coppia sulla spiaggia di Malo-Les-Bains, dove Karadec si troverà a infrangere ben più di una regola.

Morgane Detective Geniale: Karadec con il cuore spezzato

Nell’ottavo e ultimo episodio della prima stagione della serie francese “Morgane – Detective Geniale”, intitolato “Uomo di poca fede”, Morgane e Karadec si trovano a indagare su un duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: la vittima è stata investita con la propria automobile. Karadec è arrabbiato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale e si sente in colpa per aver mentito a Céline (Marie Denarnaud).

Tra i due colleghi cresce sempre di più l’attrazione, ma inaspettatamente Morgane si riavvicina al suo ex, spezzando il cuore di Karadec. Nella scena finale vediamo il poliziotto fuggire con la sua auto nella notte… È davvero un addio tra i due?

