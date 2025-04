Morgane Detective Geniale è una storia vera? Parlano gli sceneggiatori Nicolas Jean e Alice Chegaray-Breugnot

Questa sera su Rai1 in prima serata sta andando in onda la terza e penultima puntata di Morgane 4 Detective Geniale, ovvero gli episodi quinto e sesto, e sono tanti i colpi di scena che vedranno coinvolta la protagonista. Morgane Alvaro è una mamma di tre figli di 38 anni che di lavoro fa la donna delle pulizie e che ha come segni particolari quello di essere rompiscatole, ficcanaso, pasticciona e anticonformista ma non solo ha anche un quoziente intellettivo sopra la media che, unito al suo infallibile intuito, l’ha portata a collaborare con la polizia giudiziaria ed in particolare con l’ispettore Adama Karadec di cui si invaghisce ed inizia una relazione piena di alti passi.

Morgane 4, Detective Geniale: anticipazioni ultima puntata 8 aprile 2025/ L’esito del test di paternità!

Gli ingredienti della fiction francese trasmessa da Rai1 ci sono tutti per conquistare i telespettatori. È un mix tra commedia romantica, giallo e poliziesco ma in molti si chiedono Morgane Detective Geniale è una storia vera? A chi si ispira il personaggio di Morgane Alvaro? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato gli sceneggiatori ed ideatori della serie Nicolas Jean ed Alice Chegaray-Breugnot che hanno rivelato in svariate interviste, riportate anche dal magazine francese serieously.com, di essersi ispirati a persone loro molto vicine. Nicolas Jean è padre di un ragazzo che a 8 anni è stato riconosciuto un HPI ovvero (haut potentiel intellectuel) cioè una persona con un alto potenziale intellettivo. Ed anche il padre di Alice Chegaray-Breugnot era una persona dotata con un’intelligenza superiore alla media.

Anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale: terza puntata 1 aprile 2025/ Karadec in crisi…

A chi s’ispira il personaggio di Morgane Alvaro? Alice Chegaray-Breugnot svela: “Mio padre aveva un’intelligenza superiore alla media”

I due sceneggiatori ed ideatori della serie Morgane 4 si sono ispirati ai loro parenti. Nicolas Jean al figlio e Alice Chegaray-Breugnot al padre. E quest’ultima sempre durante l’intervista concessa al sito sopramenzionato, sul padre ha confessato: “Era una persona molto estrosa e solare e per questo ho voluto raccontare questa visione di persone con un alto potenziale intellettuale.” Dunque, in un certo senso, Morgane Detective Geniale è una storia vera ed il personaggio di Morgane Alvaro si ispira ai parenti degli sceneggiatori e ideatori.

Costanza fiction di Rai1, ascolti ottimi ma un dettaglio fa infuriare il web/ "È un problema, da evitare"

Tuttavia le curiosità non sono finite qui, in Francia per molto tempo si è rincorsa l’indiscrezione che la Chegary-Breugnot avesse voluto Julia Robert nel cast come attrice protagonista. Nulla di più falso fin da subito gli ideatori hanno puntato sull’attrice Audrey Fleurot e considerati i 10 milioni di telespettatori in Patria e 2.017.000 spettatori la scelta si è rivelata più che vincente. L’ultima puntata di Morgan 4 Detective Geniale andrà in onda martedì 8 aprile 2025.