Morgane e Karadec tornano insieme? Non mancheranno gli ostacoli ma…anticipazioni ultima puntata

Sta andando in onda la seconda puntata di Morgane 4 Detective Geniale e la protagonista che ha un quoziente intellettivo molto più alto della media è alle prese con nuovi casi di omicidio sempre più difficili e ostici collaborando con la polizia di Lille ma non solo. In questa nuova stagione, infatti, è alle prese anche con una gravidanza inaspettata, incinta del terzo figlio di cui non sa chi sia il padre, Morgane Alvaro deve cercare di venirne a capo: chi è il padre tra Karadec, Timothée e David è il padre?

Mare Fuori 5, nuovi episodi Raiplay: Teresa perde la bimba? Verità su Ciro: chi muore?/ Anticipazioni finale

Nel frattempo, dalle anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale si scopre che nella prossima puntata Morgane si ritroverà al fianco di Karadec per risolvere un nuovo caso, l’omicidio di una donna che sembra essere collegato a quello di altre tre vittime, tutte donne, tutte uccise di sabato Morgane è certa che si tratti di un serial killer ma questo caso sarà un modo per stare ancora più vicina al bel ispettore e capirà di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. E non è tutto perché durante un’altra indagine Morgane ha l’opportunità di conoscere i genitori dell’ispettore. Insomma, tra i due la scintilla sarà sempre più forte.

Morgane 4, Detective Geniale, anticipazioni prossima puntata 1 aprile 2025/ Karadec è il papà di suo figlio?

Come finisce Morgane 4 Detective Geniale? Svelato chi è il padre del figlio di Morgane: spoiler

Si giunge così all’ultima puntata di Morgane 4 Detective Geniale ed il mistero sulla paternità del figlio verrà a galla. Dopo una serie di imprevisti e colpi di scena rocamboleschi, si scoprirà la verità chi è il padre del figlio di Morgane Alvaro tra Adam Karadec, Timothée e David? Attenzione spoiler: alla fine conosceremo l’identità del padre del figlio di Morgane: questo è il suo collega, Karadec. Sarà proprio l’ispettore e l’uomo che la detective geniale ama il padre del figlio che aspetta. Dopo averlo scoperto la donna glielo rivelerà ma come reagirà l’ispettore?



Nel frattempo gli imprevisti ed i guai per i due protagonisti saranno dietro l’angolo. La protagonista vedrà tutte le sue certezze andare in fumo, letteralmente, perderà la casa, troverà rifugio presso Karadec che si offre di accoglierla. Sotto lo stesso tetto, Morgane e Karadec si avvicineranno gradualmente, ma non senza scontri. In effetti, è difficile vivere un’avventura romantica quando si è già “co-genitori, colleghi e coinquilini”…

Morgane 4, Detective Geniale: seconda puntata 25 marzo 2025 su Rai Uno/ Un figlio che merita la verità…

Morgane e Karadec è ritorno di fiamma ma sullo sfondo nuovi casi di omicidi

L’ultima puntata della fiction francese trasmessa da Rai1 con protagonisti gli attori Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou, impeccabili interpreti di Morgane Alvaro e Adam Karadec si avvia alle battute finali. Due personaggi che avranno molto da fare… Perché sì, la stagione sarà piena di colpi di scena e soprattutto nel gran finale. Svelato come finisce Morgan 4 Detective Geniale non resta che aggiungere che Morgan e Karadec ritorneranno insieme e continueranno a lavorare fianco a fianco nelle varie indagini ma la loro coppia durerà? L’appuntamento con la prossima puntata è per martedì 1 aprile sempre in prima serata su Rai1