Morning News, gaffe in diretta tv/ Anziane da Ostia: “Ci siamo rinfrescate la patata”

Clamorosa gaffe in diretta televisiva a Morning News, programma mattutino estivo di Canale 5 condotto dalla bella e brava Simona Branchetti. La seconda parte della trasmissione si è concentrata sugli anziani, e sugli 80enni star del web e/o che sono ancora in formissima. Ad un certo punto Simona Branchetti ha aperto il collegamento la giornalista Giorgia Ceccacci, che stamane era in spiaggia ad Ostia, noto litorale romano: “Andiamo ad Ostia dalla nostra Giorgia Ceccacci – le parole di Simona Branchetti – oggi siamo in diretta dalla spiaggia dove c’è un gruppetto di arzilli signori che stanno facendo ginnastica sulla spiaggia e credo che abbiano appena finito”.

Quindi l’inviata ha replicato: “Hanno finito, hanno fatto anche il bagno tutti”, per poi avvicinarsi agli stessi: “Allora vi siete rinfrescati?”, e una signora anziana ha replicato: “Va tutto benissimo, si ci siamo rinfrescati, pure la patata si è rinfrescata…”, per poi mettersi la mano alla bocca, accortasi della clamorosa gaffe. Ma non finisce qui perchè un’altra anziana ha ribadito il concetto: “Pure la patata, pure la patata!”. La giornalista, dopo un attimo di impasse, ha commentato: “Lasciamo perdere, va bene, si sono rinfrescati…”, e Simona Branchetti ha commentato: “Bhe va bene”. In studio sottolineano: “Ma sai un certo momento, con il passare degli anni si perdono un po’ anche i freni inibitori e uno non si sente più in dovere di dire, questo non lo dico, si dicono cose senza timore” e la Branchetti ha chiosato: “Ma è giusto”.

