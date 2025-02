MORO DI VENEZIA, L’IMPRESA DI RAUL GARDINI

Tra le varie imprese per le quali Raul Gardini viene ricordato c’è il Moro di Venezia, con cui è stato il pioniere della vela e ha regalato all’Italia la prima vittoria nella Louis Vuitton Cup. Era anche quella che sfiorò l’impresa di conquistare la Coppa America, regalando agli italiani un nuovo sport da seguire. La sua passione per il mare era parallela a quella per la caccia, ma determinante fu l’amicizia con il suo marinaio di fiducia Angelo Vianello.

Da giovane Raul Gardini aveva armato diverse barche e preso parte a molte regate, ma il salto di qualità arrivò quando con Arturo Ferruzzi chiese al progettista German Frers di disegnare il Moro di Venezia, una delle più belle barche a vela da regata del ‘900. In realtà era un dono di Serafino Ferruzzi per i figli, che poi la lasciarono a Gardini. La invidiò pure il re spagnolo Juan Carlos di Borbone.

Ormai è nella storia la tempesta del ’79: Raul Gardini e l’equipaggio sopravvissero grazie al coraggio di Vianello, rimasto per ore legato al timone. Nel tempo, il Moro di Venezia è stato sviluppato e modernizzato, perché per Raul Gardini divenne anche una sfida tecnologica per rendere Montedison ancor più famosa nel mondo.

DALLA LOUIS VUITTON CUP ALLA SFIDA IN COPPA AMERICA

Il primo Moro di Venezia per la Coppa America fu varato nel ’90 e fu una festa non solo per tutta la città, ma ebbe eco mondiale, tra regia di Franco Zeffirelli e musiche di Ennio Morricone per la messa in onda in tv. Ma fu l’ultimo sviluppo quello più competitivo.

Infatti, nel ’92 dopo un periodo di prova venne scelta per partecipare alla Louis Vuitton Cup. Fu un trionfo, perché batté la Nuova Zelanda e ottenendo il diritto a sfidare gli americani in finale. In semifinale aveva battuto Francia e Giappone, poi appunto il trionfo contro i neozelandesi, acquisendo il diritto a sfidare USA 23 alla Coppa America.

Il Moro di Venezia era la prima barca di un paese non anglofono ad ambire al trofeo in 141 anni di storia della competizione, a con gli americani le cose andarono diversamente e la delusione fu grande per la sconfitta 1 a 4. D’altra parte, c’era anche la consapevolezza di aver regalato una bellissima avventura che aveva tenuto gli italiani incollati alla tv, cambiando per sempre la percezione di questo sport.