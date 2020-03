Moron al Napoli?/ Calciomercato, il piano di Giuntoli per strapparlo al Betis

In casa Napoli si lavora in vista della prossima finestra di calciomercato estiva, che si annuncia bollente per la dirigenza campana. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, che ci arrivano da più parti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino anche Loren Moron, al Napoli dunque già per la finestra di giugno, non appena superata la netta resistenza del Betis Siviglia, che nel 2018 lo aveva promosso in prima squadra. L’affare sulla carta, stando alle ultime voci che ci arrivano dal quotidiano La Gazzetta dello sport, non si annuncia facile, ma Giuntoli pare aver pronto un piano per poter portare l’attaccante nel capoluogo campano e pure a prezzi contenuti.

MORON AL NAPOLI? GIUNTOLI PENSA A COME AGGIRARE LA CLAUSOLA

Scendendo nei dettagli dell’ipotetica trattativa di calciomercato, come detto prima, l’approdo di Moron al Napoli non pare affatto facile: nel suo contratto col Betis Siviglia infatti vi è una clausola da 60 milioni di euro, che certo smorza l’entusiasmo in casa dei campani. Giuntoli però sarebbe al lavoro su una proposta che convincerebbe il giocatore a fare i bagagli per Napoli, aggirando la clausola. Stando alle ultime voci della rosea infatti il valore reale del giocatore spagnolo si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma i campani potrebbero mettere sul tavolo una proposta per il Betis Siviglia di 30 milioni di euro, dietro ovviamente la rinuncia di tale clausola. In ogni caso il possibile approdo di Moron al Napoli è già stato salutato con favore da parte dello spogliatoio di Gattuso e specialmente da Fabian Ruiz, ex compagno di squadra dello stesso Moron ai tempi del Betis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA