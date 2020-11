Morra (M5S) choc su Jole Santelli/ “Malata? Sapevano tutti, Calabria irrecuperabile”

Le parole di Nicola Morra su Jole Santelli hanno acceso l’ennesimo scontro politico, ma questa volta non è come le altre. «Era noto a tutti che la presidente della Calabria Jole Santelli fosse una grave malata oncologica, umanamente ho sempre rispettato la defunta Santelli ma politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto è la democrazia, ognuno deve essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso»: così il presidente della commissione Antimafia, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, in una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Capital dopo l’arresto del Presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini (Forza Italia). Parole choc, non c’è altro modo di definirle, che hanno scatenato la reazione del Centrodestra, ma non solo: anche molti esponenti della maggioranza hanno stroncato il grillino, basti pensare a Emanuele Fiano del Pd oppure a Luciano Nobili di Italia Viva.

MORRA CHOC SU JOLE SANTELLI, IRA CENTRODESTRA

Grande la rabbia in casa Centrodestra per l’attacco di Nicola Morra alla defunta Jole Santelli, parole che hanno mandato su tutte le furie Matteo Salvini: «Parole vomitevoli. Chiedo le immediate dimissioni di questo deficiente. Sbaglio? Un pensiero per la cara Jole Santelli», il suo commento su Facebook. Pesanti critiche anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia: per Mariastella Gelmini si tratta di un insulto intollerabile nei confronti dei cittadini calabresi, della compiante Santelli e di tutti coloro che stanno lottano contro il cancro. Durissimo l’azzurro Maurizio Gasparri su Twitter: «Ci vuole una dose di ignoranza notevole per riuscire a offendere la memoria di una grande donna come Jole Santelli, le persone afflitte da gravi malattie, l’intera Calabria e alla fine qualsiasi persona. Quel saccente di Nicola Morra c’è riuscito». «Indegno», l’affondo di Giorgia Meloni, che ha anche chiesto le sue dimissioni.

Hai offeso in modo INDEGNO Jole Santelli, i malati di cancro, i calabresi. DIMETTITI!!! pic.twitter.com/U3k49VVTaR — Forza Italia (@forza_italia) November 20, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA