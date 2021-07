Morso ai genitali da un pitone mentre era sul wc/ Choc per 65enne: scoperta terribile

Un uomo è stato morso da un pitone mentre si trovava in bagno: era seduto sul wc per fare i suoi bisogni quando improvvisamente è spuntato un serpente che l’ha attaccato. L’episodio è raccontato dal quotidiano free press Leggo e ci giunge dalla vicina Austria, dove un 65enne, ignaro di ciò che gli stava per accadere, si era comodamente seduto sulla tazza quando è successo l’imprevedibile. Ripresosi dallo spavento il poveretto ha chiamato i soccorsi e in seguito, come riferito dalla polizia, è stato trovato nel water un pitone della lunghezza di ben 1.6 metri. Il povero austriaco deve aver anche sentito parecchio dolore visto che, come riferisce Leggo, lo stesso sarebbe stato morso sui genitali, con tutto ciò che ne consegue.

L’episodio è accaduto di preciso nella cittadina di Graz attorno alle ore 6:00 di mattina: l’uomo, una volta appoggiatosi sul wc, ha subito capito che c’era qualcosa che non andava, e dopo aver rivolto lo sguardo all’interno del gabinetto del bagno ha appunto notato l’incredibile pitone, della specie reticolato albino. Subito dopo che le autorità hanno messo in sicurezza il bagno e catturato il serpente, si è potuto risalire all’origine dello stesso rettile, e dalla ricostruzione sembra che il pitone fosse sfuggito dall’appartamento del vicino di casa, un ragazzo di 24 anni che appunto in casa aveva il lunghissimo pitone.

MORSO DA UN PITONE MENTRE SI TROVAVA SUL WC: SCAPPATO DAL VICINO DI CASA

Resta comunque un mistero come lo stesso abbia fatto a scappare, e soprattutto, come sia finito nella toilette, ma secondo le forze dell’ordine non è da escludere che il serpente si sia fatto strada strisciando fra i tubi di scarico, per poi risalire nel bagno del 65enne vicino.

Stando a quanto dichiarato dalla polizia il 24enne sarebbe un grande appassionato di rettili, possedendo ben 11 serpenti costrittori non velenosi, ma anche un geco, dislocati in vari terrari e cassetti. Ora lo stesso è stato denunciato con l’accusa di aver causato lesioni personali per negligenza. La cosa importante è che il 65enne non abbia riportato alcun serio problema fisico, ma sicuramente tanto spavento.

