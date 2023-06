Morso da un parente durante lite, sviluppa “malattia mangiacarne”/ È il primo caso

Un uomo in Florida, dopo essere stato morso a una gamba da un parente durante una lite, ha sviluppato la “malattia mangiacarne”, ovvero una fascite necrotizzante. È un’infezione che può essere causata da diversi tipi di batteri, più comunemente dallo streptococco di gruppo A. In passato, come riportato da Today, ci sono stati diversi casi provocati da lesioni derivanti da animali, ma quello di Donnie Adams è il primo causato da un altro essere umano.

Il paziente si è accorto lo scorso 14 febbraio che la piccola ferita creatasi due giorni prima si era trasformata in una protuberanza che gli provocava molto dolore, per cui si è recato al pronto soccorso dell’HCA Florida Pasadena Hospital. I medici gli hanno somministrato l’antitetanica e gli hanno prescritto degli antibiotici, ma la situazione non è migliorata. Dopo tre giorni non riusciva più a camminare e la pelle aveva iniziato a marcire. La diagnosi è stata terribile. La fascite necrotizzante infatti ha un tasso di mortalità molto alto. È per questo motivo che l’uomo è stato tempestivamente sottoposto a intervento chirurgico.

Morso da un parente durante lite, sviluppa “malattia mangiacarne”: cos’è

L’operazione è stata provvidenziale per salvare la vita a Donnie Adams, l’uomo che ha sviluppato la “malattia mangiacarne” dopo essere stato morso da un parente durante una lite. I medici, tuttavia, sono rimasti esterrefatti nello scoprire che essa era stata causata da un altro essere umano. L’infezione è rarissima e finora era stata riscontrata esclusivamente per ferite provocate da animali.

“Non avevamo mai visto un caso come questo. Il morso ha permesso ai batteri di penetrare nello strato di tessuto sottostante. Tuttavia, non potremo mai sapere se a causare l’infezione siano stati i germi presenti nella bocca del suo parente o i microbi presenti nell’aria. Un morso umano però è più ‘infetto’ di un morso di cane. Essendo calde e umide, le bocche umane sono un terreno fertile perfetto per una vasta gamma di batteri che normalmente vengono distrutti dall’acido dello stomaco”, hanno affermato i medici dell’equipe dell’HCA Florida Pasadena Hospital.

