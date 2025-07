Claudia Adamo, morta la meteorologa della Rai: il ricordo dei colleghi

Si è spenta a soli 51 anni Claudia Adamo, lasciando un vuoto enorme nel mondo della meteorologia e nella televisione italiana. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla vedendo per anni le sue previsioni e, nel 2018, la meteorologa era diventata ufficialmente responsabile di Rai Meteo. Claudia era figlia di Luciano Adamo, ufficiale dell’Aeronautica e storico meteorologo Rai negli anni ’90, e probabilmente anche da lì nasceva il suo amore per il cielo. Dopo essersi laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata, ha poi conseguito un dottorato a Ferrara.

Da lì, ha iniziato la sua carriera in Sky TG24, dove per oltre dieci anni aveva raccontato eventi meteo estremi, emergenze climatiche e catastrofi naturali. Dopodiché, era passata alla Rai, partecipando anche a trasmissioni come “La Vita in Diretta”, “Unomattina”, “Camper”. Non solo, ha anche lanciato contenuti per i più giovani, come Green Meteo su Rai Gulp. Nella sua carriera, oltre alla televisione, ha collaborato anche con importanti enti scientifici, tra cui il CNR e la NASA.

Claudia Adamo, morta la meteorologa della Rai: le parole di Alberto Matano

A dare la notizia della morte di Claudia Adamo è stato il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, che l’ha definita una collega gentile e straordinaria. Subito dopo, l’ha ricordata anche Alberto Matano, il quale l’ha descritta come “una ragazza speciale“, condividendo su Instagram una loro foto insieme negli studi de La Vita in Diretta. Paola Saluzzi, invece, ha parlato di lei come di un’amica luminosa. La meteorologa viveva a Ciampino, dove era molto conosciuta e stimata, ma per ora non è ancora chiaro dove si svolgeranno i funerali.