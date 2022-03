Morta dopo 3 interventi di chirurgia estetica in un giorno/ Procura apre un’inchiesta

La 37enne Vanessa Cella è morta dopo aver subito tre interventi di chirurgia estetica in un giorno. La donna si era sottoposta a rinoplastica, liposuzione e mastoplastica, così come riferito dal Corriere della Sera, e i famigliari hanno presentato un esposto per fare chiarezza sul decesso. La procura della Repubblica di Torre Annunziata ha così aperto un fascicolo a seguito della morte della casalinga napoletana, madre di un’adolescente, che si era sottoposta a tre interventi presso la clinica Santa Maria La Bruna di Torre del Greco, prima appunto di trovare la morte.

A chiedere la verità sono ora i due fratelli di Vanessa Cella e la sorella, assistiti dall’avvocato Enrico Ricciuto. Secondo quanto sostiene la denuncia, Cella sarebbe entrata in clinica sabato mattina assieme ad un’amica, per poi sottoporsi in giornata all’intervento dopo tutti i necessari accertamenti, fatti in seguito in day hospital. Secondo i famigliari, Vanessa era in ottima salute prima di entrare in clinica, e dagli esami non era emerso nulla di particolarmente rilevante.

MORTA DOPO TRE INTERVENTI CHIRURGICI: I FAMIGLIARI PUNTANO IL DITO CONTRO I SOCCORSI

A porre loro dei dubbi sono i tre interventi medici in un giorno solo, con un’anestesia lunga, durata circa cinque ore dicono: è per questo che Vanessa Cella è deceduta? Toccherà all’autopsia, già disposta dalla magistratura, stabilire l’esatta causa di morte, ma la cosa certa è che la 37enne non si è più risvegliata dopo i tre interventi, nonostante il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli.

“Ma proprio sulle modalità – scrive il Corriere della Sera – e soprattutto sui tempi, dell’intervento del 118, i familiari della donna si soffermano nel loro esposto”. L’ambulanza, stando alla ricostruzione, sarebbe giunta circa un’ora dopo la richiesta del soccorso, nel frattempo presso la clinica si erano recati i carabinieri vista la tensione crescente. La donna è morta durante il trasferimento in ospedale, dove i medici non hanno potuto constatarne che il decesso. Al momento non vi sono indagati, e il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo.

