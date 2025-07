A Estate in diretta si parla della 47enne morta dopo una liposuzione: il chirurgo è stato sorpreso ad operare nonostante fosse stato sospeso

Lo scorso 8 giugno, presso il Policlinico Umberto I di Roma, perdeva la vita Ana Sergia Alcivar Chenche, 47enne deceduta a causa di una liposuzione eseguita molto probabilmente in maniera sbagliata. Oggi, a distanza di circa un mese e mezzo da quei fatti, il chirurgo che l’ha operata, Carlo Bravi, è a piede libero ed è tornato ad operare nonostante fosse stato sospeso dall’ordine dei medici, così come scoperto dai Nas. Estate in Diretta, programma di Rai Uno, ha potuto parlare con la figlia della vittima di liposuzione, che ha spiegato: “Lei mi aveva detto che era un intervento di liposuzione semplice, una settimana dopo i dolori erano molto più forti, ha chiamato l’ambulanza”.

Morte Erika Ferini Strambi/ L'amico: “Aveva una relazione tossica con uno uomo già sposato...”

E ancora. “Pensavo di trovarla in una stanza normale e invece l’ho trovata in rianimazione, stava in un stato avanzato, devastato, non mi ha riconosciuto, non mi ha parlato, si lamentava solo dei dolori. Aveva una situazione di infezione allo stato avanzato e ogni minuto, ogni ora che passava lei peggiorava di più. E’ stata un’agonia, l’ho vissuta appeno, essendo la figlia speravo che reagisse”, e invece Ana Sergia Alcivar Chenche non ha nemmeno riconosciuto la figlia a causa del dolore profondo che provava in quegli istanti.

“Virus West Nile? Ecco come proteggersi”/ Bassetti: “Da anni nel nostro Paese, i sintomi tipici...”

MORTA DOPO LIPOSUZIONE, FIGLIA VITTIMA: “HA ROVINATO LA VITA A ME E AI NIPOTI”

Sul chirurgo la ragazza aggiunge: “Era stato sospeso, quindi sono rimasta un po’ basita da questa situazione, che ancora operi in quelle condizioni che ho letto, io chiedo solo che la legge venga cambiata, non si può perdere la vita e lesionare le persone nel 2025. Mi hanno rovinato la vita e hanno rovinato la vita ai suoi nipoti, è una cosa orribile, vorrei che ci fosse più controllo e giustizia verso mamma”.

Secondo quanto riferisce RaiNews Carlo Bravi viaggiava con un trolley, definendolo quasi un “chirurgo express”, in grado di operare addirittura a domicilio, nonostante l’accusa di aver ucciso la 47enne di cui sopra e nel contempo di averne sfigurata un’altra.

Compleanno Nina Moric, compie 49 anni/Dall'amore con Corona all'autolesionismo, la carriera e la vita privata