È morta Emilie Dequenne nella giornata di domenica 16 marzo 2025 a Villejuif, nel dipartimento della Valle della Marna. La conferma è arrivata dalla sua famiglia e dalla sua agente, Danielle Gain. L’attrice belga, classe 1981, aveva solo 43 anni e si è spenta a causa di tumore raro. Nello specifico, si trattava di un carcinoma surrenalico che ha colpito il suo sistema endocrino. Particolarmente aggressivo, non c’è stato niente da fare. Due anni fa, era stata Emilie a parlare della sua malattia in una intervista: “Non vivrò così a lungo come previsto”. A febbraio scorso aveva pubblicato sui social: “Che lotta dura! E non si sceglie…”.

Emilie Dequenne è morta: la carriera e prestigiosi riconoscimenti conquistati

Aveva soli 18 anni quando si fece notare nel mondo del cinema per la prima volta, interpretando il ruolo di una giovane ragazza nel film Rosetta dei fratelli Dardenne. Questo ruolo le aveva permesso di vincere il premio al Festival di Cannes per la miglior interpretazione femminile. Nel corso della sua carriera Emilie Dequenne prese parte a circa cinquanta pellicole; “À perdre la raison” le ha fatto guadagnare un altro premio a Cannes. Nel 2013, nel 2015 e nel 2018 ottenne il Premio Magritte per la migliore attrice. Nelle versioni in lingua italiana dei film da lei interpretati, è stata doppiata da Alessia Amendola, Benedetta Degli Innocenti e Georgia Lepore.

Il cordoglio delle istituzioni francesi per la morte di Emilie Dequenne

Una volta diffusa la notizia della prematura scomparsa di Emilie Dequenne, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e il ricordo di amici e colleghi. Anche la ministra della Cultura francese, Rachida Dati, è intervenuta: “Se ne va troppo presto un’attrice di talento che aveva ancora tanto da offrire”. Il regista Gilles Jacob ha voluto ricordare la sua straordinaria energia, mentre Alexandra Lamy non ha avuto parole per esprimere il suo dolore: “Solo tristezza”. In merito alla sua vita privata, Emilie non era sposata e non aveva figli; non si sa se fosse fidanzata.