Morta la mamma di Brad Pitt Jane Etta Pitt: grave lutto per l'attore e il oloroso addio della nipote Sidney: "Non eravamo pronti a questo"

Morta la mamma di Brad Pitt Jane Etta Pitt, annuncio della nipote Sidney: “Non eravamo pronti”

Grave lutto per l’attore hollywoodiano, è morta la mamma di Brad Pitt Jane Etta Pitt. Ad annunciare la scomparsa della donna è stata la nipote Sidney nella giornata di ieri mercoledì 6 agosto con un lungo e toccante post sui social ripreso dai siti statunitensi TMZ e People. Jane aveva 84 anni ed ha passato la vita a dedicarsi alla famiglia, i figli e i nipoti tanto che l’attore in una recente intervista l’aveva definita ‘il collante della famiglia allargata’ e che in queste ore si è chiuso nel suo silenzio e non ha ancora rilasciato alcune dichiarazione.

Lucia e Rosario insieme dopo Temptation Island 2025: ritorno di fiamma o strategia?/Coppia tace: tutto finto?

“Mia dolce nonna” è così che inizia il post di Sidney figlia di Doug, per annunciare la morte di Jane Etta Pitt, mamma dell’attore che poi ha aggiunto: “Non eravamo ancora pronti a questo, ma sapere che sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere di nuovo lo rende un po’ più facile.” Ed infine l’ha voluta ricordare facendone un ritratto per chi non la conosceva: “Non c’era limite all’amore che dava, e tutti quelli che l’hanno incontrata lo hanno sentito. Non so come andremo avanti senza di lei”.

Uomini e Donne, Mario Cusitore ci riprova con Ida Platano ma lei tronca netta/ Botta e risposta di fuoco

Chi era Jane Etta Pitt, la mamma di Brad Pitt e il loro rapporto tra alti e bassi

Nata nel 1944 Jane Etta per anni ha lavorato come consulente familiare, era sposata con William Pitt. La coppia aveva avuto tre figli, oltre all’attore anche Doug e Julie. Oggi in pensione Jane era un punto di riferimento per tutta la famiglia definita forte e determinata. Molto riservata e lontana dai riflettori e dalla vita mondana ha sempre mantenuto un profilo basso ma in rare occasioni è apparsa sul red carpet affianco al figlio. La morte della mamma di Brad Pitt ha generato un profondo dolore nei suoi cari e in tutti quelli che l’hanno conosciuta e amata. Non sono al momento chiare le cause della morte e la notizia ha generato l’immediato cordoglio all’attore e alla sua famiglia da parte di amici, colleghi e fan.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Se ignoto 3 non è contaminato è uno degli assassini di Chiara Poggi”