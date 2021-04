Morta la mamma di Simone Perrotta/ L’ex Roma: “Sei andata via troppo presto”

MORTA LA MAMMA DI SIMONE PERROTTA

Lutto in casa di Simone Perrotta: è morta la mamma dell’ex giocatore della Roma e della nazionale, che la stessa bandiera giallorossa sul suo profilo Instagram ha voluto ricordare con un commovente post. Il messaggio davvero struggente ha colpito fan e amici che immediatamente hanno reagito con messaggi di vicinanza e affetto per lo stesso Simone e la sua famiglia, colpiti da una così grave perdita. L’ex giocatore della Roma commosso ha scritto, al fianco di una bella foto che lo ritrae accanto alla mamma: “E così troppo presto sei volata via… lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che, non lo si è mai abbastanza per capire che una parte fondamentale di te non c’è più. Lo so è il ciclo della vita, ma è un dolore che ti lacera dentro”. Affranto, Perrotta si lascia andare in uno sfogo personale davvero struggente e carico di affetto: “È stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della mia vita, e ti prego, ovunque tu sia, non smettere di sussurrarmi quelle paroline piene d’amore perché continuo ad averne un bisogno vitale”.

MORTA LA MAMMA DI SIMONE PERROTTA: IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DELLA ROMA

La morte della mamma di Simone Perrotta e il post che lo stesso ex giocatore della Roma ha pubblicato solo poche ore fa, ha commosso parecchi ex colleghi, amici e fan che tramite i social non hanno esitato ad esprimere solidarietà, affetto e vicinanza in questo momento così difficile. Pure la Roma, club per cui Perrotta ha vestito la maglia da 2004 al 2013 (327 presenze in nove stagioni), sempre tramite i social, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia con un post sul proprio profilo Twitter, dove si legge: “Ci stringiamo attorno a Simone Perrotta e alla sua famiglia, per la perdita della mamma. Forza Simone”. Chiaramente ci uniamo ai messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Perrotta, colpita da un gravissimo lutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Perrotta (@simoneperrotta20)

