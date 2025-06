Morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie, la cantante: "Siamo devastati", vinto il record come artista donna più anziana nella Billboard Hot 100

Grave lutto per Ariana Grande, è morta la nonna Marjorie Grande. A dare il doloroso annuncio della scomparsa della donna è stata la stessa popstar americana con un post sui social. “Siamo devastati nel condividere che l’amata matriarca della nostra famiglia è scomparsa” ha confessato la cantante. La donna si è spenta serenamente nella sua casa. A corredo del triste annuncio Ariana ha postato una splendida foto della nonna da ragazza.

Nelle scorse ore è morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie ed anche il fratello della popstar americana, Frankie, ha voluto salutarla per l’ultima volta con un toccante omaggio sui social: “Ti amo infinitamente. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Il mio cuore è a pezzi, ma sento che vegli su di me.” Tutta la famiglia Grande-Butera ha poi ringraziato tutti per i messaggi di cordoglio e vicinanza ed invitato a rispettare il loro dolore e la loro privacy in un momento così delicato.

Marjorie Grande, chi era e com’è morta la nonna di Ariana Grande: ed il record nella classifica Billboard Hot 100

È morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie. La donna aveva 99 anni e non sono note le cause del decesso ma molto probabilmente erano dovute all’età della donna dato che la famiglia ha ammesso che ‘si è spenta serenamente nel suo letto.’ I fan dell’artista americana e non solo conoscevano molto bene Marjorie Grande perché l’anno scorso ha ottenuto il record di donna più anziana entrata nella classifica di Billboard Hot 100, questo grazie alla nipote che aveva inserito la sua voce nel brano Ordinary Things. Ed in un’intervista Ariana raccontò com’era nata l’idea, dopo aver ascoltato una nota vocale della nonna parlare con un amica e pensava che fosse perfetta da inserire nel brano come omaggio eterno alla nonna.