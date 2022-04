Morta Lucia Menghini, ex concorrente Reazione a Catena/ Marco Liorni: “Sconvolti”

Una drammatica notizia quella arrivata nelle ultime ore e annunciata con un lungo e triste messaggio dal conduttore Marco Liorni. Lucia Menghini, ex campionessa di Reazione A Catena,nel trio de Le Pignolette insieme ad Ilaria e Serena, è morta in un tragico incidente. Lucia ha conquistato l’affetto e la stima del pubblico di Rai1 insieme alla sua squadra, tanto da rimanere impressa nel pubblico del game show di Rai 1.

Sissi, Amici 2022/ "Manderei LDA a rischio eliminazione..."

A soli 31 anni, oggi Lucia è morta in un tragico incidente stradale in Giordania, dove si trovava da alcuni giorni in vacanza. Sul suo account Facebook, solo due giorni fa, Lucia postava infatti foto di questo suo viaggio in compagnia di alcune amiche. Al momento, non si conoscono ancora i dettagli dell’incidente che le è risultato mortale.

Luigi, Amici 2022/ "Crytical è forte e merita il serale..."

Lucia Menghini morta in un incidente: l’addio di Marco Liorni

La terribile notizia è arrivata anche a Marco Liorni che ha voluto subito ricordare la sua ex concorrente con un toccante messaggio. Sui suoi profili social, il conduttore ha pubblicato una foto di Lucia Menghini, salutandola così: “Ciao Lucia, riposa in pace. – ha esordito Liorni, dicendosi poi affranto dalla notizia della sua morte – Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.

Nunzio, eliminato da Amici 21?/ Elogia il rivale:"Michele Esposito merita la finale..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)













© RIPRODUZIONE RISERVATA