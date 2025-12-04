Morta Mabè Bocchi, la regina del basket italiano: con la GEAS Sesto San Giovanni ha vinto otto scudetti e una Coppa dei Campioni.

MORTA MABEL BOCCHI, LA REGINA DEL BASKET ITALIANO

È morta Mabèl Bocchi: una notizia molto triste per tutto lo sport italiano e in particolare il basket. Magari alle nuove generazioni il suo nome dirà poco, eppure se anche oggi la nostra nazionale centra ottimi risultati, ad esempio la medaglia di bronzo agli ultimi Europei, lo deve anche e soprattutto alla sua influenza.

Mabèl Bocchi è stata a lungo la regina del basket italiano: nata a Parma nel 1953, in seguito convertitasi a giornalista collaborando anche con la Gazzetta dello Sport, nel 2007 ha ricevuto l’onore di essere inserita nella Hall of Fame della pallacanestro di casa nostra, la prima donna di sempre a riuscirci.

Evidentemente una consuetudine per lei, perché la data storica per Mabèl Bocchi rimarrà sempre quella del 1978: la sua GEAS Sesto San Giovanni, a Nizza, vince la Coppa dei Campioni battendo in finale lo Sparta Praga. Negli anni Ottanta ci riusciranno altre nostre compagini, ma quel titolo resterà unico: è il primo trofeo continentale di una squadra femminile italiana.

Attenzione: prendendo campione tutte le discipline sportive, non solo il basket. Già questo basterebbe a dirci perché la notizia della morte di Mabèl Bocchi va ampiamente citata, ma non c’è solo questo.

MABEL BOCCHI, UNA CARRIERA DA STAR

Già: la morte di Mabèl Bocchi ci permette in qualche modo di ripercorrere una carriera straordinaria, cominciata ad Avellino ma ben presto proseguita a Sesto San Giovanni, nella GEAS che ha segnato un’epoca del basket femminile italiano. Mabèl Bocchi ci è rimasta per nove anni: alla sua prima stagione ha vinto lo scudetto, quando ha lasciato ne aveva messi in bacheca otto, l’unico che le è sfuggito è quello del 1973 in cui la sua squadra è arrivata seconda alle spalle della Standa Milano (non erano previsti i playoff), prima e dopo il suo passaggio in città la GEAS non ha mai più vinto un tricolore. Un caso? Non proprio.

Anche in nazionale Mabèl Bocchi è stata grande: nel 1975 ha guidato l’Italia al quarto posto ai Mondiali, e lei è stata la miglior realizzatrice del torneo con 16,2 punti di media. Precorreva i tempi, Mabèl Bocchi: è stata infatti tra le prime donne ad affrontare il tema, oggi parecchio diffuso, della disparità di trattamento economico e sanitario rispetto ai maschi. Per un breve tempo ha tentato la carriera politica, ma si è poi affermata come giornalista una volta appese le scarpette al chiodo; è morta a 68 anni a San Nicola Arcella, nel cosentino, dopo una breve malattia, noi la ricordiamo scintillante sui parquet di tutto il mondo.