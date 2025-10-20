Grave lutto per Anita Mazzotta del Grande Fratello: è morta la sua mamma, e lei la ricorda sui social con una toccante dedica

Solo alcuni giorni fa, Anita Mazzotta lasciava la Casa del Grande Fratello 2025 senza spiegazioni. Un unico comunicato del GF spiegava che la concorrente diceva addio al programma per ‘motivi personali’ non specificati, che solo nelle ultime ore sono stati ufficialmente svelati. Anita Mazzotta ha infatti subito un gravissimo lutto: è morta la sua mamma. La donna era malata, anche se non si conosce la malattia, e le sue condizioni probabilmente si sono aggravate proprio mentre Anita era nella Casa. Il che ha portato la gieffina a lasciare la Casa.

Ora, a poche ore dal suo ritorno al Grande Fratello, Anita ha pubblicato un lungo messaggio d’amore e d’addio a sua madre attraverso i social. “Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. – ha esordito – Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi…ma una promessa è una promessa.” Anita l’ha dunque definita come la miglior mamma, una “donna con la D maiuscola”.

Anita Mazzotta, la dedica social alla sua mamma prima del ritorno nella Casa del Grande Fratello

È forte il dolore per la morte della sua amata mamma, tanto che Anita Mazzotta ha scritto: “Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te.” Parole che sembrano un chiaro riferimento al suo imminente ritorno nella Casa del Grande Fratello: Anita, infatti, tornerà ad essere una concorrente ufficiale nella puntata del 20 ottobre. “Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao má”, ha concluso la gieffina.

