MORTA MAMMA DI PIERO CHIAMBRETTI PER CORONAVIRUS/ La signora Felicita aveva 83 anni

E’ morta Felicita Chiambretti, la mamma del noto conduttore Piero. 83 anni, era stata ricoverata assieme al figlio per sospetto coronavirus presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Diagnosi poi confermata sia per Piero sia per la signora Felicita, che a pochi giorni dal ricovero purtroppo non ce l’ha fatta. A dare la notizia della scomparsa della 83enne madre di Piero Chiambretti è stata Vladimir Luxuria, spesso ospite della trasmissione condotta proprio in queste settimane sulle reti Mediaset da Chiambretti, CR4 – La Repubblica delle Donne. “Le mie più sentite condoglianze per mamma Felicita a Piero Chiambretti. Non ce l’ha fatta”. Questo il tweet con cui Vladimir Luxuria ha annunciato ufficialmente il decesso della signora Felicita: era stato proprio Luxuria a dare l’annuncio del ricovero di madre e figlio all’ospedale Mauriziano, aggiungendo: “Il mio tweet era un gesto d’affetto, sono sicura che ne uscirà sia lui che la madre, nonostante l’età”. Purtroppo la signora Felicita non è riuscita a battere il covid-19, il conduttore resta attualmente ricoverato.

RESTA SOSPESO IL PROGRAMMA DI CHIAMBRETTI

Resta dunque sospeso CR4 – La Repubblica delle Donne, con il 54enne Chiambretti chiamato ora a vincere la sua battaglia contro il virus. Sicuramente una delle storie più singolari tra quelle che hanno colpito il mondo dello spettacolo in questo momento di emergenza, madre e figlio ricoverati nello stesso ospedale per lo stesso motivo che sta tenendo in ansia milioni di italiani. In questi giorni erano arrivati altri auguri da parte di ospiti più o meno fissi della trasmissione di Chiambretti, come ad esempio Iva Zanicchi: “Volevo tranquillizzare tutti, io sto bene. Mando un saluto affettuosissimo a Piero Chiambretti che purtroppo ha il coronavirus ma sta abbastanza bene. Piero mi raccomando ti vogliamo prestissimo tra noi. Io sto bene, sto rastrellando le foglie, volevo tranquillizzare tutti”. Il profilo Instagram di Piero Chiambretti, lo scorso 9 marzo, aveva salutato così il pubblico dopo la sospensione dovuta all’emergenza coronavirus: “Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima.“

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020





