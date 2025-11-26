Alberto Stefani, neo eletto presidente del Vento, ha annunciato sui social il dolore per la recente perdita di nonna Paola.

Una gioia amara, un trionfo macchiato dal dolore; Alberto Stefani piange nonna Paola e le parole affidate ai social nelle ultime ore da parte del neo eletto presidente del Veneto hanno toccato il cuore di tutti a prescindere dal proprio orientamento politico. Già nel giorno delle elezioni, come riporta il canale Instagram di RTL 102.5, la donna aveva accusato un malore destando l’apprensione del politico quando ancora il verdetto delle urne era tutt’altro che decifrabile. Il lunedì, a vittoria raggiunta, le parole in apertura che già tradivano il timore di perdere una donna fondamentale nella sua vita; oggi arriva invece la peggiore delle notizie, l’ultimo saluto di Alberto Stefani alla sua amata nonna Paola.

“Il destino ha deciso così, all’improvviso, proprio in una delle notti più importanti della mia vita”, inizia così Alberto Stefani sui social sottolineando quasi la malvagità del fato nel regalare prima una gioia così importante e poi un estremo dolore. La perdita di nonna Paola è dolorosa per il presidente del Veneto, si spezza un legame che lui stesso aveva accennato in alcune occasioni e che mette in evidenza quanto la donna abbia contribuito alla sua formazione umana oltre che personale.

Alberto Stefani, presidente Veneto: l’addio struggente sui social a nonna Paola

“Voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà e della semplicità”, parole struggenti quelle di Alberto Stefani – riportate sui social da RTL 102.5 – che sottolinea tutto ciò che nonna Paola gli ha trasmesso e impartito; tutto connesso all’amore e ai valori della vita. C’è anche il rammarico della mancata condivisione, del destino che ha voluto escludere la sua amata nonna da un traguardo professionale così importante e ambito: “Avrei voluto condividere con te almeno un’ora di questi giorni… Ma so che mi accompagnerai in questo mio nuovo viaggio”. Quando un legame è così forte non può che restare nel cuore e di questo Alberto Stefani, nuovo presidente della regione Veneto, ne ha assoluta certezza.