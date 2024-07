MORTA PRIMA NOTTE DI NOZZE: LA TRAGICA STORIA DI KSENIA

Aveva tanti sogni da realizzare, dopo aver coronato quello di sposarsi, ma ha avuto un tragico epilogo la sua prima notte di nozze per Ksenia Vodyanitskaya: la 23enne è caduta nuda da circa 50 metri di altezza dal suo appartamento, a San Pietroburgo. La giovane donna è precipitata dal 15esimo piano del grattacielo residenziale in cui viveva insieme al neo marito Kostantin, 24 anni. Poche ore prima aveva pubblicato le foto del loro matrimonio, poi il giallo. L’uomo ha allertato i servizi di emergenza e, stando a quanto ricostruito, è angosciosamente corso in strada per trovare il corpo della sua sposa.

Interrogato dalla polizia, ha negato qualsiasi ruolo nella caduta della moglie. Al momento non risulta arrestato, anche perché la prima valutazione della polizia è che Ksenia Vodyanitskaya sia stata vittima di una tragica morte accidentale, anche se comunque le indagini sulla sua morte sono ancora in corso. La 23enne, che si era da poco laureata in medicina veterinaria ed era appassionata di fotografia, era tornata da poco a casa col marito al termine della cerimonia nuziale.

MORTA PRIMA NOTTE DI NOZZE, GLI AMICI: “UNA COPPIA FELICE”

La coppia aveva festeggiato il loro matrimonio in un ristorante di San Pietroburgo a cui avevano partecipato gli amici più stretti e alcuni parenti. Lei aveva deciso di indossare un abito bianco corto, invece lo sposo aveva optato per una camicia bianca e pantaloni beige. Il quotidiano locale Moskovsky Komsomolets ha riportato le testimonianze degli amici della coppia, secondo cui Ksenia Vodyanitskaya e il marito erano felici al loro matrimonio.

Inoltre, hanno negato problemi seri nella loro relazione. “Il giovane amava sinceramente la sua sposa e non poteva farle del male“, hanno dichiarato gli amici della coppia. Infatti, il marito, che poteva essere sospettato di aver spinto giù la giovane moglie, ha negato il suo coinvolgimento in quello che ora appare come un terribile e tragico incidente.

