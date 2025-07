Grave lutto per Caitlyn Jenner: è morta la manager e migliora amica Sophia Hutchins dopo un grave incidente stradale

E’ morta Sophia Hutchins. La manager ventinovenne di Caitlyn Jenner ha perso la vita un tragico incidente stradale avvenuto a Malibu. Stando a quanto emerge dalle ricostruzioni pubblicate dai siti e dai giornali americani, Sophia Hutchins sarebbe precipitata in un burrone profondo oltre cento metri. La causa del tragico incidente sarebbe da attribuire alla velocità elevata con cui Sophia guidava la sua auto. Il Daily Mail, infatti, spiega che dopo il tamponamento con un’altra vettura, la sua auto sia finita fuori dal dirupo in seguito ad uno sbandamento.

Per Caitlyn Jenner, ex multiplista statunitense, è un grave lutto quello che sta affrontando in queste ore. Non solo perché Sophia Hutchins era la sua manager, ma anche perché era diventata la sua migliore amica. Le due, amiche da tempo, avevano stretto un rapporto davvero speciale e oggi l’ex atleta è a pezzi per la grave perdita.

Sophia Hutchins, la convivenza con Caitlyn Jenner: “Per me come un genitore”

Basti pensare che da ormai otto anni Sophia Hutchins viveva nella villa di Jenner a Malibu. Aveva assunto e ricoperto brillantemente il ruolo di manager che in precedenza era stato affidato a Kris Jenner, ex di Caitlyn. La convivenza aveva inevitabilmente acceso i riflettori del gossip, anche per via di alcuni rumor che avrebbero alluso ad una relazione tra le due.

Entrambe, tuttavia, avevano confermato di avere instaurato solo un legame amicale e di natura professionale. “Caitlyn è come un genitore per me. L’ho detto un milione di volte. È un rapporto parentale, familiare”, aveva detto Sophia ai microfoni di New York Times. Oggi, tutti quelli che le vogliono bene e che la amano, piangono la sua scomparsa. Tra questi c’è indubbiamente Caitlyn Jenner.

