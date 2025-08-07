Yanin Campos, concorrente di Masterch, è morta all'età di 38 anni dopo un tragico incidente stradale: cos'è successo alla donna

Lutto nel mondo di Masterchef: Yanin Campos, concorrente dell’edizione messicana del celebre talent culinario, è morta all’età di 38 anni. A stroncarla un grave incidente stradale, le cui dinamiche sono state raccontate dal giornale messicano El Financiero. Yanin si è schiantata contro un veicolo parcheggiato alle 6.30 della mattina del 2 agosto, nella sua città Chihuahua, in cui viveva.

Successivamente, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, all’Hospital del Parque, dove i medici hanno subito cercato di stabilizzarla. Yanin ha infatti riportato delle ferite molto gravi, ma l’intervento non è bastato a salvarle la vita. L’ex concorrente di Masterchef – che ha partecipato all’edizione del 2018, distinguendosi subito per il suo talento nella cucina – è infatti morta due giorni dopo, il 4 agosto.

Luego de agonizar dos días murió Yanin Campos (30), participante de MasterChef en el 2018. La originaria de Chihuahua resultó gravemente lesionada cuando chocó la camioneta negra que conducía contra otra estacionada, en calles de esa ciudad. #PandaNews pic.twitter.com/LLfQoI3t78 — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) August 5, 2025

Cos’è successo a Yanin Campos? Da chiarire le cause della morte della concorrente di Masterchef

Con un post pubblicato su Facebook, è stato suo fratello a rendere pubblica la notizia della morte di Yanin Campos, annunciandone anche i funerali. L’uomo l’ha poi ricordata con parole di dolore e affetto: “Alla nostra famiglia, e ai nostri amici, vi informiamo che stiamo piangendo la morte di mia sorella, Yanin Campos. La veglia funebre si terrà presso la Hernández Funeral Home per coloro che vorranno salutarci e unirsi a noi”. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente che per Yanin è stato mortale. Stando, però, a quanto riportato dalle fonti, la polizia di Chihuahua ha aperto un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto la mattina del 2 agosto. Servirà qualche giorno per fare definitivamente luce sulla morte della donna.

